Эксперт предложил повысить стоимость пластиковых пакетов

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Отказ от пластиковых пакетов является первостепенной задачей для защиты окружающей среды. Об этом Москве 24 рассказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Он также добавил, что предложенный Роспотребнадзором законопроект о сокращении вплоть до полного запрета производства одноразовых пакетов из пластика следует реализовать в срочном порядке.

"Например, сейчас резко ввести экологический налог на производство пластиковых пакетов или повысить их стоимость. Сегодня человек платит 5 – 10 рублей, а будет платить 50 или 100 рублей за один пакет, из которых 1 рубль – это реальная его себестоимость, а 99 рублей пойдут на утилизацию тех самых свалок, накопившихся у нас", – сказал эксперт.



Роман Пукалов эколог Пластик не разлагается на свалках. Он распадается на мельчайшие частицы, которые попадают в водоемы. С реками и ручьями он проникает в моря и океаны. Уже во всех океанах есть огромные мусорные острова.

Пукалов отметил, что для молодого поколения россиян отказ от пластика может казаться "чем-то невозможным". Но это, по его словам, не так.

"Те, кто постарше, жили без пластика половину своей жизни и хорошо обходились многоразовыми сумками и бумагой, в которую заворачивались жирные продукты", – пояснил он.



Роман Пукалов эколог Самый действенный метод – это то, что пакетик стоил бы не 5 рублей, а 50–100 рублей. Такой подход сразу снизит на порядок потребление.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подготовил законопроект о сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. В ведомстве также заявили, что в будущем планируется полный запрет на подобную продукцию.

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ отметили, что выступают "за" подобную инициативу. В ведомстве подчеркнули, что такие меры позволят снизить степень негативного воздействия на окружающую среду. Там также отметили, что вопросами запрета производства любой продукции на территории России занимается министерство промышленности и торговли РФ.

Изначально с инициативой о полном запрете пластиковых пакетов в магазинах выступил Совет по правам человека при президенте РФ. При этом опрошенные изданием специалисты в сфере экологии уверены, что подобная мера необходима. Предлагалось включить ее в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.

До этого Минприроды предложило поощрять отказ покупателей от пластиковых пакетов. Ведомство выступило "за" ввод специальных скидок для людей, заботящихся о природе.