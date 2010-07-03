Эксперт предложил повысить стоимость пластиковых пакетов

Фото: depositphotos/stevanovicigor
Отказ от пластиковых пакетов является первостепенной задачей для защиты окружающей среды. Об этом Москве 24 рассказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.
Он также добавил, что предложенный Роспотребнадзором законопроект о сокращении вплоть до полного запрета производства одноразовых пакетов из пластика следует реализовать в срочном порядке.
"Например, сейчас резко ввести экологический налог на производство пластиковых пакетов или повысить их стоимость. Сегодня человек платит 5 – 10 рублей, а будет платить 50 или 100 рублей за один пакет, из которых 1 рубль – это реальная его себестоимость, а 99 рублей пойдут на утилизацию тех самых свалок, накопившихся у нас", – сказал эксперт.
Пукалов отметил, что для молодого поколения россиян отказ от пластика может казаться "чем-то невозможным". Но это, по его словам, не так.
"Те, кто постарше, жили без пластика половину своей жизни и хорошо обходились многоразовыми сумками и бумагой, в которую заворачивались жирные продукты", – пояснил он.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подготовил законопроект о сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. В ведомстве также заявили, что в будущем планируется полный запрет на подобную продукцию.
В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ отметили, что выступают "за" подобную инициативу. В ведомстве подчеркнули, что такие меры позволят снизить степень негативного воздействия на окружающую среду. Там также отметили, что вопросами запрета производства любой продукции на территории России занимается министерство промышленности и торговли РФ.
Изначально с инициативой о полном запрете пластиковых пакетов в магазинах выступил Совет по правам человека при президенте РФ. При этом опрошенные изданием специалисты в сфере экологии уверены, что подобная мера необходима. Предлагалось включить ее в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.
До этого Минприроды предложило поощрять отказ покупателей от пластиковых пакетов. Ведомство выступило "за" ввод специальных скидок для людей, заботящихся о природе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: