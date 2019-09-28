Микропластик нашли в воде и в людях: чем это грозит?

Еще совсем недавно мы и слова-то такого не знали – "микропластик". А сегодня о нем не пишет только ленивый. Открываешь интернет, а на тебя со всех сторон: "Микропластик нашли во льдах Антарктиды", "Микропластик обнаружили в воздухе над Пиренеями", "Микропластик превратил микроорганизмы в мутантов". Но даже при таком количестве информации большинство из нас так и не понимает, что это за вещество. На самом деле это очень маленькие кусочки пластика – от пары миллиметров и меньше – которые сегодня, как выясняется, можно обнаружить абсолютно везде.
Триумфальное шествие пластика по планете началось в конце XIX века, до этого момента балом правили металл и дерево. Спустя сто лет на планете не осталось отрасли, в которую не проник бы пластик: из него делают все – от жевательной резинки до скальпелей, от деталей космических кораблей до зубных протезов, от посуды до денежных купюр.
Ваша одежда? В ней гарантированно есть искусственные волокна. Книги? А чем, по-вашему, сшиты между собой страницы? Шеллак, нитроцеллюлоза, коллаген, бакелит, поливинилхлорид, полиэтилен, текстолит – вариантов множество, и за прошедший век все эти материалы фактически захватили планету.
Поначалу казалось, что пластмасса – настоящее спасение человечества, но позже выяснилось, что вся она со временем превращается в отходы, и с ними нужно что-то делать. И если крупные фрагменты можно как-то утилизировать (нанося при этом вред экологии, между прочим), то мелкие частицы просто невозможно выловить из окружающей среды.
Еще четверть – это волокна ткани. Одежды из чистого хлопка или шерсти производится ничтожно мало, подавляющее большинство тканей содержат синтетику. Ее микроволокна постоянно разлетаются в атмосферу, а при стирке попадают в сточные воды. Причем совсем недавно выяснилось, что наибольшее количество синтетики смывается с одежды во время "деликатной стирки". Но и любой другой режим не избавляет от этих неблагоприятных последствий, а лишь немного снижает их интенсивность. Человека очень сложно заставить ходить абсолютно голым или хотя бы носить одежду из пальмовых листьев. Такие люди, конечно, есть, но их очень мало. А все остальные постоянно наполняют биосферу крохотными синтетическими волокнами. Футболки, рубашки, джинсы, постельное белье, носовые платки – всех источников и не перечислить.
Кажется, можно ткнуть пальцем в абсолютно любой предмет и смело назвать его источником пластикового загрязнения. Последнее открытие – чайные пакетики. Их все чаще производят из пластиковых волокон. Канадские ученые ради эксперимента исследовали горячую воду, в которой пять минут полежал чайный пакетик. Результат – почти 15 миллиардов (!) частиц пластика самых разных размеров.
Микропластик переносится ветром, оседает на растениях, но больше всего его в океане, куда он постоянно смывается и сливается из наших городов. Частицы его настолько малы, что с ними не справится никакая фильтрация. Понятно, что и в организмы живых существ он поступает с пугающей регулярностью: вместе с воздухом, водой, пищей.
Всего было насчитано 11 видов пластмасс, содержащихся в наших телах, но что-то подсказывает нам, что это далеко не окончательная цифра.
Итак, понятно: мы завалили пластиком родную планету по самую стратосферу. Но чем это грозит? А вот тут начинается самое интересное. Воздействие частиц микропластика на живые организмы начали изучать относительно недавно – первые исследования были проведены 15 лет назад. Однако большинство результатов слишком общие, а формулировки слишком обтекаемые.
Мидии способны накапливать микропластик. В пищеварительной системе дождевых червей он не переваривается.
Исследований воздействия синтетического мусора на млекопитающих катастрофически мало. Ученые заявляют, что пластиковые крупинки могут накапливаться, а затем выделять в организм различные вредные вещества, но конкретики по этому вопросу тоже нет никакой.
Мало того, совсем недавно Всемирная организация Здравоохранения провела собственные исследования и неожиданно объявила, что "не нашла доказательств воздействия микрочастиц пластика на организм человека".
В общем ясности в этом вопросе нет никакой. Экологи бьют в набат, призывая срочно спасать планету, а биологи никак не могут подвести под эти призывы хоть какую-нибудь доказательную базу. Так, глядишь, скоро и вовсе окажется, что микропластик даже полезен!
Хотя…