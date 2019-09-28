Микропластик нашли в воде и в людях: чем это грозит?

Еще совсем недавно мы и слова-то такого не знали – "микропластик". А сегодня о нем не пишет только ленивый. Открываешь интернет, а на тебя со всех сторон: "Микропластик нашли во льдах Антарктиды", "Микропластик обнаружили в воздухе над Пиренеями", "Микропластик превратил микроорганизмы в мутантов". Но даже при таком количестве информации большинство из нас так и не понимает, что это за вещество. На самом деле это очень маленькие кусочки пластика – от пары миллиметров и меньше – которые сегодня, как выясняется, можно обнаружить абсолютно везде.

Триумфальное шествие пластика по планете началось в конце XIX века, до этого момента балом правили металл и дерево. Спустя сто лет на планете не осталось отрасли, в которую не проник бы пластик: из него делают все – от жевательной резинки до скальпелей, от деталей космических кораблей до зубных протезов, от посуды до денежных купюр.

Ваша одежда? В ней гарантированно есть искусственные волокна. Книги? А чем, по-вашему, сшиты между собой страницы? Шеллак, нитроцеллюлоза, коллаген, бакелит, поливинилхлорид, полиэтилен, текстолит – вариантов множество, и за прошедший век все эти материалы фактически захватили планету.

Поначалу казалось, что пластмасса – настоящее спасение человечества, но позже выяснилось, что вся она со временем превращается в отходы, и с ними нужно что-то делать. И если крупные фрагменты можно как-то утилизировать (нанося при этом вред экологии, между прочим), то мелкие частицы просто невозможно выловить из окружающей среды.



Что бы человечество ни делало, оно постоянно производит огромное количество микропластика. Подавляющее большинство этих частиц производится автомобилями, точнее их шинами: две трети всего пластика разлетается по планете во время движения машин по асфальту.



Еще четверть – это волокна ткани. Одежды из чистого хлопка или шерсти производится ничтожно мало, подавляющее большинство тканей содержат синтетику. Ее микроволокна постоянно разлетаются в атмосферу, а при стирке попадают в сточные воды. Причем совсем недавно выяснилось, что наибольшее количество синтетики смывается с одежды во время "деликатной стирки". Но и любой другой режим не избавляет от этих неблагоприятных последствий, а лишь немного снижает их интенсивность. Человека очень сложно заставить ходить абсолютно голым или хотя бы носить одежду из пальмовых листьев. Такие люди, конечно, есть, но их очень мало. А все остальные постоянно наполняют биосферу крохотными синтетическими волокнами. Футболки, рубашки, джинсы, постельное белье, носовые платки – всех источников и не перечислить.

Фото: ТАСС/DPA/Bernd Wьstneck

Кажется, можно ткнуть пальцем в абсолютно любой предмет и смело назвать его источником пластикового загрязнения. Последнее открытие – чайные пакетики. Их все чаще производят из пластиковых волокон. Канадские ученые ради эксперимента исследовали горячую воду, в которой пять минут полежал чайный пакетик. Результат – почти 15 миллиардов (!) частиц пластика самых разных размеров.

Микропластик переносится ветром, оседает на растениях, но больше всего его в океане, куда он постоянно смывается и сливается из наших городов. Частицы его настолько малы, что с ними не справится никакая фильтрация. Понятно, что и в организмы живых существ он поступает с пугающей регулярностью: вместе с воздухом, водой, пищей.

Всего было насчитано 11 видов пластмасс, содержащихся в наших телах, но что-то подсказывает нам, что это далеко не окончательная цифра.

Итак, понятно: мы завалили пластиком родную планету по самую стратосферу. Но чем это грозит? А вот тут начинается самое интересное. Воздействие частиц микропластика на живые организмы начали изучать относительно недавно – первые исследования были проведены 15 лет назад. Однако большинство результатов слишком общие, а формулировки слишком обтекаемые.

Мидии способны накапливать микропластик. В пищеварительной системе дождевых червей он не переваривается.



Дафнии, живущие в воде с содержанием пластика, мутируют, но как-то странно: они становятся более крупными и могут плавать на большее расстояние.



Исследований воздействия синтетического мусора на млекопитающих катастрофически мало. Ученые заявляют, что пластиковые крупинки могут накапливаться, а затем выделять в организм различные вредные вещества, но конкретики по этому вопросу тоже нет никакой.

Мало того, совсем недавно Всемирная организация Здравоохранения провела собственные исследования и неожиданно объявила, что "не нашла доказательств воздействия микрочастиц пластика на организм человека".



В общем ясности в этом вопросе нет никакой. Экологи бьют в набат, призывая срочно спасать планету, а биологи никак не могут подвести под эти призывы хоть какую-нибудь доказательную базу. Так, глядишь, скоро и вовсе окажется, что микропластик даже полезен!

Хотя…