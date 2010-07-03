Роспотребнадзор выступил против использования пластиковых пакетов

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Роспотребнадзор подготовил законопроект о сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. В ведомстве также заявили, что в будущем планируется полный запрет на подобную продукцию.

"Как рассказали в Роспотребнадзоре, сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов будет проходить поэтапно – вплоть до полного их запрета. Но когда эти товары исчезнут из магазинов, в службе не пояснили", – сообщает газета "Известия".

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ заявили, что выступают "за" подобную инициативу. В ведомстве подчеркнули, что такие меры позволят снизить степень негативного воздействия на окружающую среду. Там также отметили, что вопросами запрета производства любой продукции на территории России занимается министерство промышленности и торговли РФ.

Изначально с инициативой о полном запрете пластиковых пакетов в магазинах выступил Совет по правам человека при президенте РФ. При этом опрошенные изданием специалисты в сфере экологии уверены, что подобная мера необходима. Предлагалось включить ее в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.

Ранее Минприроды предложило поощрять отказ покупателей от пластиковых пакетов. Ведомство выступило "за" ввод специальных скидок для людей, заботящихся о природе.