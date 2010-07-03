Почти 200 тонн продуктов купили гости фестиваля "Золотая осень"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гости гастрономического фестиваля "Золотая осень" купили почти 200 тонн продуктов, в том числе 29,5 тонны сыров и молочной продукции, 19,5 тонны рыбы и морепродуктов, более 16 тонн мясных деликатесов. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Отмечается, что площадки фестиваля за 10 дней посетили 6,7 миллиона человек.

"Они выбирали самые вкусные и качественные фермерские продукты со всей страны – всего на фестивале продано 198 тонн продукции – рыбы, морепродуктов, мяса, сыров, молочной продукции, овощей, фруктов и сладостей", – говорится в сообщении оргкомитета.

Также на фестивале проходили лекции, выставки, театрализованные представления и фолк-концерты.

Как отметили в оргкомитете, всего на фестивале прошло 226 концертных программ, которые посмотрели 76 тысяч человек. В мастер-классах поучаствовали 15,6 тысячи москвичей и гостей столицы.

"На 12 "Осенних" площадках в центре и округах проходили кулинарные занятия: посетители под руководством опытных поваров осваивали рецепты блюд со всей России, создавали настоящие гастрономические шедевры из сезонных овощей и фруктов и наблюдали за тем, как реконструкторы готовят блюда, популярные в далеком прошлом", – говорится в сообщении.

В этом году фестиваль "Золотая осень" проходил на Красной площади. Там работала выставка сельскохозяйственной техники и были установлены различные арт-объекты. Гости могли увидеть "сад лопат", "русское поле", "пастбище" с деревянными скульптурами животных, "удивительную мельницу", украшенную граффити со сценками из мультфильмов студии "Союзмультфильм".

Фестиваль "Золотая осень" стартовал в Москве 4 октября. На площадках мероприятия можно приобрести фермерские продукты и попробовать сезонные блюда. Главная тема 2019 года – "Инновации в сельском хозяйстве".

Москва второй год подряд попадает в топ-10 лучших мест на планете для осенних путешествий по мнению телеканала CNN. Туристам советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", где приятно гулять по золотым аллеям, узнавать историю создания бывших царских резиденций. Фестиваль "Золотая осень" продлится в Москве до 13 октября.

