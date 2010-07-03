Фестиваль театров кукол "Гефест" пройдет в столице

В столице с 25 по 31 октября будет проходить Московский международный фестиваль театров кукол "Гефест". Посетители увидят новейшие технологии марионеток. Об этом ТАСС сообщил худрук Московского театра кукол, арт-директор фестиваля Борис Голдовский.

"Фестиваль начнется 25 октября, мы его посвятили писателю, актеру, режиссеру, кукольнику, создателю электронных кукол Владимиру Захарову, который погиб в начале этого года, но его Театр живых кукол "2+ку" работает и приедет к нам на фестиваль, также будет выставка его электронных кукол", – сказал Голдовский.

По его словам, в фестивале поучаствуют 11 театров.

Голдовский уточнил, что на фестиваль приедут артисты из Японии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Беларуси и разных городов России. Также участие примут два столичных театра.

Фестиваль будет проходить на площадке Московского театра кукол, который находится на Спартаковской улице. Мероприятие откроет коллектив из Японии Maywa Denki. Японские артисты представят интерактивное "Нонсенс шоу".

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Любовь Духанина подчеркнула, что на фестивале будет продемонстрировано, как вместе живут искусство, образование, наука и технологии.

"Программа очень обширная, это не только спектакли, выставки, мастер-классы, но и профессиональные дискуссии", – сказала Духанина.

10 ноября в столице на дизайн-заводе "Флакон" пройдет фестиваль иврита. Гости смогут посмотреть израильские фильмы, научиться готовить блюда традиционной израильской кухни, посетить лекции и мастер-классы. Посетители смогут поближе познакомиться с израильской культурой (архитектурой, наукой, современным и классическим искусством, музыкой, литературой, гастрономией).

На фестивале будут проходить уроки языка иврит, лекции, мастер-классы. Мастер графического дизайна Евгений Добровинский проведет занятие по каллиграфии.

До 17 ноября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства работает выставка "Реконструкция как искусство". В экспозиции – более 40 уникальных костюмов, которые были представлены на одной из площадок фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи", посвященной Османской империи. Помимо одежды было создано множество характерных для эпохи предметов обихода.

