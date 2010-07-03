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Культура

16 октября, 20:32

Выставка "Реконструкция как искусство" открылась в Москве

культура фестивали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выставка "Реконструкция как искусство" пройдет с 16 октября по 17 ноября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В экспозиции – более 40 уникальных костюмов, которые были представлены на одной из площадок фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи", посвященной Османской империи.

Образы янычар, наложниц, богатого паши и его слуг с максимальной достоверностью воссоздала мастерская агентства исторических проектов "Ратоборцы". Помимо одежды было создано множество характерных для эпохи предметов обихода.

Международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" проходил в Москве с 7 по 16 июня. Почти половину из 40 фестивальных площадок посвятили истории России.

На бульварах, набережных, улицах и площадях, а также в Коломенском воссоздают сцены из повседневной жизни 30 различных эпох. В финал вышли авторы 20 наиболее оригинальных проектов. Финалисты представили свои идеи на площади Революции.

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