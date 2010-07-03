"Времена и эпохи" выпустили открытки с эффектом дополненной реальности

К фестивалю "Времена и эпохи" выпустили особые открытки с эффектом дополненной реальности. Об этом сообщает оргкомитет "Московских сезонов".
Благодаря AR-открыткам гости фестиваля могут собрать коллекцию исторических героев и сфотографироваться с ними на улицах столицы. Уточняется, что было выпущено три тематических набора открыток. Они посвящены эпохе викингов, рыцарскому Средневековью и XVII веку.
Каждый набор включает по четыре открытки, но виртуальных исторических героев можно собрать гораздо больше, рассказали в оргкомитете фестиваля. В частности, если сложить вместе две и четыре открытки из одного набора, удастся открыть дополнительных героев или артефакты. Открытки с эффектом дополненной реальности пригласили приобрести в торговых лавках на площадках по всему городу или в интернет-магазине фестиваля.
Сперва, пояснили организаторы фестиваля, нужно скачать приложение "Времена и эпохи. AR". Затем надо будет отсканировать в приложении метку, которая находится в углу на обратной стороне открытки. После этого пользователи смогут познакомиться с историей героя, сфотографировать его на площадках и отправить виртуальные снимки друзьям.
Ранее сообщалось, что на фестивале "Времена и эпохи" пройдут 18 бесплатных лекций. Известные историки, археологи и искусствоведы поделятся своими знаниями по истории Древнего Рима и Древней Руси.
Международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня. В этом году около 20 из 40 локаций решили посвятить отечественной истории. Каждый день на площадках по всей Москве можно наблюдать за повседневной жизнью исторических личностей, участвовать в мастер-классах и примерять ретро-наряды.
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