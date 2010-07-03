Княжеский пир и восточные танцы. Чем удивят "Времена и эпохи" в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил специальную программу к празднованию Дня России. В среду, 12 июня, гостей ждут реконструкции сражений, княжеский пир, восточные танцы. Об этом сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".

Центральным событием фестиваля станет V международный Турнир святого Георгия в Коломенском, который откроется в День России. В состязаниях примут участие 12 рыцарей из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России.

Из Коломенского можно отправиться в центр города – на Бульварное кольцо. Площадка "Османская империя" на Тверском бульваре посвящена восточному государству в XVI–XVII веках. Здесь расположены "Дворец паши", "Военный лагерь янычар" и "Городской базар", где посетители могут попробовать турецкий кофе со сладостями и сыграть в шашки с самим Ходжой Насреддином. 12 июня в "Османскую империю" прибудет караван верблюдов с товарами. Затем посетителей удивят огненным шоу, выступлением танцовщиц и артистов театра теней "Карагез".

На площадке "Русско-турецкая война" на Тверском бульваре в День России реконструируют один из эпизодов штурма Шипки, а по соседству – в зоне "Шелковый путь. От Руси до халифатов" – пройдет театрализованная экскурсия по мотивам записок арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана.

Площадка "Купеческий путь. Древняя Русь" на Страстном бульваре станет сценой сразу для трех представлений. Показательное выступление "Рагнарек" расскажет о конце света в скандинавской мифологии, "Побиение идолов Владимиром" посвятят эпизоду из истории крещения Руси. а "Призвание варягов" поведает о начале русского государства.

Гости площадки "Петровские Виктории" на Пушкинской площади 12 июня побывают на Ассамблее в честь побед царя. Он смогут понаблюдать за состязанием танцоров двух школ – русской и европейской. Наконец, XX век на фестивале "Времена и эпохи" будет представлен театрализованной постановкой "Братания на фронте". На площадке "1916. Будни Великой войны" на Гоголевском бульваре русские солдаты встретятся с солдатами неприятеля не для сражения, а для взаимного отказа от военных действий.

Международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня.