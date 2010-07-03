На фестивале "Времена и эпохи" пройдут 18 бесплатных лекций

Гостей фестиваля "Времена и эпохи" на этой неделе ждет программа из 18 увлекательных, разнообразных и непохожих друг на друга лекций, организованная Культурно-просветительским центром "Архэ", сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Отмечается, что с 10 по 14 июня известные историки, антропологи, археологи и искусствоведы будут делиться своими знаниями.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книги "Достающее звено" Станислав Дробышевский расскажет о том, какие существа могли стать прообразами сказочных созданий, где жили карлики и гиганты, лесные и пещерные чудовища. Его двухчасовая лекция начнется 10 июня в 18:10.
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира РГГУ и кафедры истории древнего мира Высшей школы экономики Андрей Сморчков расскажет о Древнем Риме и древних римлянах. Историк поведает о "настоящем римлянине" и римском характере, системе моральных ценностей римлян. Его лекция начнется в 16:35 11 июня.
Полуторачасовой рассказ историка Евгения Пчелова о зарождении Руси, о том, кем были варяги, а также о том, откуда произошло слово Русь, начнется в 18:10 11 июня.
12 июня пройдет лекция историка и писателя Александра Шубина об основных проблемах истории Гражданской войны. Историк ждет слушателей в 16:35.
13 июня в 18:15 состоится лекция специалиста по истории военно-полевой хирургии Александра Поволоцкого "Неизвестная медицина неизвестной войны".
Современные исследования археологических памятников II-VI веков на территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской областей России можно будет узнать на лекции "Переселение народов и современная археология Центральной России", которую проведет археолог Олег Радюш 14 июня в 19:45.
В этом году порядка 20 локаций из 40 посвящены отечественной истории. Так, на Страстном бульваре, 9 можно послушать интересные истории о торговых путешествиях, научиться искусству средневекового боя на мечах и узнать секреты ремесла. Там развернулся походный лагерь древнерусского купца.
Рыцари, алхимики и восточные акробаты собрались на фестивале в Москве
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