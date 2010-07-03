Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Половина площадок на фестивале "Времена и Эпохи" посвящена истории России. Об этом сообщает оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".

В этом году порядка 20 локаций из 40 посвящены отечественной истории. Так, на Страстном бульваре, 9 можно послушать интересные истории о торговых путешествиях, научиться искусству средневекового боя на мечах и узнать секреты ремесла. Там развернулся походный лагерь древнерусского купца.

Фестивальная площадка на Святоозерской улице отправит посетителей в XIII век. Эта площадка показывает мирную жизнь средневековой Руси на примере быта знатных горожан, князя и его дружинников, а также простых земледельцев и ремесленников.

Побывать в Московии XVI века можно на Покровском бульваре, 18 и на Яузском бульваре. Там гостей фестиваля научат стрелять из лука, помогут создать монеты на денежном дворе, а также сделать оттиск страницы из азбуки на печатном станке.

На Городецкой набережной будет царить атмосфера XVIII века. Девушки смогут почувствоваться себя настоящими королевами, примерив шляпы из гардероба правительницы. А для детей там будет организован мастер-класс по изготовлению маски бала-маскарада.

Побывать в XIX веке можно на Ореховом бульваре. Для гостей площадки будут проведены уроки чистописания, географии и этики. Для полного погружения в историю того времени посетители смогут сделать фотографии на память в костюме того времени. Также всех желающих научат танцевать так, как это делали на балах.

На бульваре Дмитрия Донского у гостей будет возможность прокатиться на ретро-велосипеде, посетить уроки самообороны и победить советские чугунные гири. А также можно будет посетить мастер-класс по моделированию и радиоделу.

В Кузьминках на площади Славы расположена площадка "Коммунальная страна". Гости смогут потанцевать под музыку из патефона, а после заглянуть в советскую квартиру с внутренним убранством той эпохи.

Более подробную информацию о площадках можно узнать на официальном сайте фестиваля "Времена и Эпохи". Международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня.

