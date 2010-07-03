У фестиваля "Времена и эпохи" появился свой символ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У исторического фестиваля "Времена и эпохи" появился собственный символ. Им стала четырехметровая фигура моряка XVII века, которого, по легенде, зовут Дмитрий. Он будет перемещаться по Москве, приветствуя гостей фестиваля в самых неожиданных местах, сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".

По словам организаторов, Дмитрия впервые представят публике 14 июня на площадке "Кораблестроение. От ладьи до "Авроры" на Москворецкой набережной. Там фигура моряка проведет весь день.

"Каждый год, берясь за очередной исторический проект, мы стараемся прыгнуть выше собственной головы. На этот раз планка установлена на четырехметровой высоте. Таков рост нашего нового персонажа – гигантской ростовой куклы моряка XVII века", – рассказали организаторы фестиваля. По их словам, исторического персонажа попробуют приспособить к реалиям современного мира.

Уточняется, что у моряка есть реальный прототип – один из известных реконструкторов. А по легенде, Дмитрий – русский моряк конца XVII столетия, которого Петр I отправил в Голландию учиться морской науке. Отслужив во флоте за границей, моряк вернулся на родину, но попал не в 1698-й, а в 2019 год – прямо на фестиваль "Времена и эпохи", пояснили авторы идеи. Теперь гостю из прошлого предстоит осваивать современную технику и делиться впечатлениями от нового для него мира. О прогулках по Москве Дмитрий расскажет на страничках фестиваля в соцсетях.

Ранее сообщалось, что "Времена и эпохи" выпустили открытки с эффектом дополненной реальности. Они посвящены эпохе викингов, рыцарскому Средневековью и XVII веку. Приобретая виртуальные AR-открытки, гости фестиваля могут собрать коллекцию исторических героев и сфотографироваться с ними на улицах города.

Международный фестиваль "Времена и эпохи" проходит в столице с 7 по 16 июня. В этом году почти половину из 40 локаций решили посвятить истории России. На площадках по всей Москве можно наблюдать за повседневной жизнью наших предков, участвовать в мастер-классах ремесленников и примерять ретронаряды.