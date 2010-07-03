Финал конкурса исторических проектов на фестивале "Времена и эпохи" пройдет 16 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" вышел на финишную прямую. Финалисты конкурса исторических проектов представляли свои идеи на площади Революции. Из 214 заявок представители жюри выбрали 20 самых необычных, полезных, значимых и осуществимых, сообщает пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В список финалистов вошли знатоки и любители истории из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Севастополя, Самары, Ростова-на-Дону, Озерска, Костромы, Пензы, Павловского Посада, Минусинска и Иерусалима.

16 июня станет известно, кто из них получит миллион рублей. В этом году будет девять победителей.

Торжественная церемония награждения и представление проектов-победителей начнется в 11:00 на сцене фестивальной площадки "Ретроспектива фестиваля "Времена и Эпохи".

Конкурс исторических проектов проводится в рамках фестиваля уже третий раз. Его цель – поддержка проектов, способных значительно повлиять на реконструкцию, экспериментальную археологию и смежные дисциплины, на развитие новых способов передачи подлинного исторического знания.

Среди проектов, авторы которых борются за победу в 2019 году, – идеи создать научно-популярный онлайн-справочник по тканям XVI-XVII веков, передвижную театральную пекарню-таверну, музей диорам, демонстрирующих исторические сражения в масштабе 1:72. Кроме того, финалисты предлагают разработать первый в России цикл научно-просветительских фильмов об археологической реконструкции, сделать реконструкцию военно-полевой хирургии великой армии Наполеона, а также двухдневного похода и боя между войсками Саладина и крестоносцами.

На 40 площадках – на бульварах, набережных, городских улицах и площадях, в музее-заповеднике Коломенское – пока продолжают воссоздавать сцены из повседневной жизни 30 различных эпох.

Под занавес фестиваля гостей ждут новые мероприятия – к примеру, можно будет потанцевать на гимназическом балу, поучаствовать в соревнованиях по "дворовому" бильярду, проверить свои знания на "средневековом экзамене", посмотреть мини-спектакль про Всемирную выставку в Париже 1925 года.

Сюрпризом станут выступления гостей из Мексики – реконструкторского проекта Хipetotek. Пока они остаются единственными в мире реконструкторами, которые воссоздают древнюю культуру народа майя. Они крайне редко выезжают за пределы родной страны, а в Россию приезжают впервые. Увидеть 25-минутные шоу-спектакли в исполнении 9 реконструкторов-мексиканцев можно будет 15 и 16 июня в 13:00, 16:00 и 20:00.

Ранее сообщалось, что "Времена и эпохи" выпустили открытки с эффектом дополненной реальности. Они посвящены эпохе викингов, рыцарскому Средневековью и XVII веку. Приобретая виртуальные AR-открытки, гости фестиваля могут собрать коллекцию исторических героев и сфотографироваться с ними на улицах города.

Международный фестиваль "Времена и эпохи" проходит в столице с 7 по 16 июня. В этом году почти половину из 40 локаций решили посвятить истории России. На площадках по всей Москве можно наблюдать за повседневной жизнью наших предков, участвовать в мастер-классах ремесленников и примерять ретронаряды.