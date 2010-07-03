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09:51

Экскурсию "Средневековый университет" можно будет посмотреть онлайн

город фестивали

09:51

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Студент Оксфордского университета проведет экскурсию "Средневековый университет" на одной из площадок фестиваля "Времена и эпохи" в пятницу, 14 июня. Он расскажет об устройстве и традициях средневекового университета.

Слушателям расскажут, где и когда появились первые университеты, а также каким наукам обучали в Средневековье.

Все желающие смогут получить ответы на вопросы: чем отличается ученая степень XII века от сегодняшней и что означает "альма-матер"?

Прямую трансляцию экскурсии "Средневековый университет" можно посмотреть на mos.ru в 17:00.

Ранее сообщалось, что "Времена и эпохи" выпустили открытки с эффектом дополненной реальности. Они посвящены эпохе викингов, рыцарскому Средневековью и XVII веку. Приобретая виртуальные AR-открытки, гости фестиваля могут собрать коллекцию исторических героев и сфотографироваться с ними на улицах города.

Международный фестиваль "Времена и эпохи" проходит в столице с 7 по 16 июня. В этом году почти половину из 40 локаций решили посвятить истории России. На площадках по всей Москве можно наблюдать за повседневной жизнью наших предков, участвовать в мастер-классах ремесленников и примерять ретронаряды.

В Коломенском проходят рыцарские турниры

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