Москва онлайн покажет средневековый рыцарский турнир

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

16 июня в рамках фестиваля "Времена и эпохи" в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет финал Международного рыцарского турнира святого Георгия. Свое мастерство продемонстрируют 12 воинов из Австралии, Англии, Белоруссии, Канады, России и Франции.

Рыцари вернут зрителей на 500 лет назад, в средневековую Европу, и определят лучших в дисциплине джостинг. Участники турнира будут на полном скаку стараться выбить друг друга из седла или сломать копье о щит противника. Вес каждого рыцаря вместе с конем превышает 600 килограммов.

Смотрите трансляцию 16 июня в 17:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.