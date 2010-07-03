Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил обширную программу к своему закрытию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Фестиваль "Времена и эпохи" подходит к концу. На 40 площадках – на бульварах, набережных, городских улицах и площадях, в музее-заповеднике Коломенское – пока продолжают воссоздавать сцены из повседневной жизни 30 различных эпох. Подробная информация обо всех площадках фестиваля опубликована на сайте "Московских сезонов".
Под занавес фестиваля гостей ждут новые мероприятия – к примеру, можно будет потанцевать на гимназическом балу, поучаствовать в соревнованиях по "дворовому" бильярду, проверить свои знания на "средневековом экзамене", посмотреть мини-спектакль про Всемирную выставку в Париже 1925 года.
Сюрпризом станут выступления гостей из Мексики – реконструкторского проекта Хipetotek. Пока они остаются единственными в мире реконструкторами, которые воссоздают древнюю культуру народа майя. Они крайне редко выезжают за пределы родной страны, а в Россию приезжают впервые. Увидеть 25-минутные шоу-спектакли в исполнении 9 реконструкторов-мексиканцев можно будет 15 и 16 июня в 13:00, 16:00 и 20:00.
Погрузиться в атмосферу знаменитой парижской выставки 1925 года можно будет на площадке в Камергерском переулке. Летом 1925 года в Париже прошла Международная выставка декоративного и индустриального искусства, давшая название стилю ар-деко. Эта выставка стала апогеем стиля, в павильонах разных стран была представлена невиданных ранее форм мебель, необычный декор на стенах, товары домов мод и фабрик. В тот год посетители выставки впервые увидели творения Ле Корбюзье, Мориса Дюфрена, Луи Сю, Андре Мара, Поля Фолло, Эйлин Грей.
Площадка на Ореховом бульваре посвящена гимназическому образованию в России XIX века. В дни фестиваля здесь разворачивается реконструкция бальной культуры Российской империи. На площадке "Средневековый университет: Terra Incognita" (Сретенский бульвар) гостям предложат ответить на вопросы по истории и географии.
Площадка "Пионерия имени Спартака" (Бульвар Дмитрия Донского, владение 11) – здесь будут рассказывать о зарождении пионерского движения в 20-е годы XX века. С 16:00 до 18:00 здесь состоится "церемония посвящения в пионеры".
Ранее сообщалось, что у исторического фестиваля "Времена и эпохи" появился собственный символ. Им стала четырехметровая фигура моряка XVII века, которого, по легенде, зовут Дмитрий. Он будет перемещаться по Москве, приветствуя гостей фестиваля.
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