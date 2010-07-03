В Москве наградили победителей конкурса проектов "Времена и эпохи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В финальный день фестиваля "Времена и эпохи" в столице прошла церемония награждения победителей конкурса исторических проектов. Об этом сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".

Обладателями призов стали авторы девяти проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Озерска, Костромы, Ростова-на-Дону и Пензы. Каждый победитель получил по 1 миллиону рублей, чтобы воплотить свою задумку в жизнь.

Конкурс исторических проектов проводится в рамках фестиваля "Времена и эпохи" уже в третий раз и пользуется все большей популярностью. Так, в нынешнем сезоне на участие в конкурсе подали 214 заявок, тогда как годом ранее их было 86.

В финал вышли авторы 20 наиболее оригинальных и при этом осуществимых проектов. Финалисты представили свои идеи на площади Революции.

Среди девяти проектов, признанных лучшими, − справочники по старинным тканям и истории викингов, цикл фильмов по экспериментальной археологии, мастерские по созданию реплик старинных деревянных колес и изготовлению древнерусских мечей, а также проекты воссоздания орудия русской полевой артиллерии первой половины XVIII века и театра "глинянок". В число призеров попали реконструкция поселения уральских золотодобытчиков XIX столетия и проект по военно-полевой хирургии наполеоновской армии.

Международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня. Почти половину из 40 фестивальных площадок в этом году решили посвятить истории России. На бульварах, набережных, улицах и площадях, а также в Коломенском воссоздают сцены из повседневной жизни 30 различных эпох.

В последние выходные фестиваля посетителей пригласили потанцевать на гимназическом балу, принять участие в соревнованиях по "дворовому" бильярду, посмотреть мини-спектакль про Всемирную выставку в Париже 1925 года. Еще одним сюрпризом стали выступления реконструкторов проекта Хipetotek из Мексики, которые воссоздают древнюю культуру народа майя. В Россию они приехали впервые.