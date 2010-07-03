В Москве пройдет фестиваль иврита

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице пройдет фестиваль иврита. Гости смогут посмотреть израильские фильмы, научиться готовить блюда традиционной израильской кухни, посетить лекции и мастер-классы. О мероприятии сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль пройдет на дизайн-заводе "Флакон" 10 ноября. Посетители смогут поближе познакомиться с израильской культурой (архитектурой, наукой, современным и классическим искусством, музыкой, литературой, гастрономией).

На фестивале будут проходить уроки языка иврит, лекции, мастер-классы. Мастер графического дизайна Евгений Добровинский проведет занятие по каллиграфии.

Гостей ждут викторины, квесты, кулинарный мастер-класс, во время которого популярный фуд-блогер Елизавета Фрайман поможет приготовить блюда традиционной израильской кухни. Покажут израильские фильмы, получившие международные награды. На фестивале выступят джазовый исполнитель Алексей Круглов, певица Алла Рид и барабанщики.

Также у участников фестиваля будет возможность поработать на экостанции, создавая предметы ежедневного потребления, в том числе сумки, которые станут заменой пластиковым пакетам.

Фестиваль организует израильский культурный центр "Натив". Мероприятие будет проходить с 12:00 до 16:00. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация на сайте.

