Попробуй праздник на вкус: Ханука

В настоящее время празднование Хануки достаточно популярное явление, но не все знают историю его происхождения. Этот еврейский праздник отмечается восемь дней и сейчас это больше про веселье, несмотря на драматичность исторических событий, которые связаны с ним. Редакция портала Москвы 24 подготовила краткую, но полезную историческую справку о появлении Хануки и гид по местам, где вы сможете вкусить ближневосточную и еврейскую кухню. А внизу статьи ищите вкусное дополнение.

Фото: depositphotos/ VadimVasenin

Историческая справка В середине II века до нашей эры иудейские земли были захвачены языческими греко-сирийскими правителями. Захватив Иерусалим, язычники осквернили Храм — самую главную святыню иудаизма, где теперь невозможно было отправлять культ и совершать жертвоприношения. Через несколько лет после этого иудеи восстали под предводительством Иехуды Маккавея. Уже через несколько лет Храм был отвоеван обратно и возвращен своему народу. Но иудеям нужно было очистить и заново освятить Храм, оскверненный идолослужением язычников. Для этого нужно было зажечь менору — семисвечник, заправляемый маслом. Однако нашелся только один маленький кувшинчик ритуально чистого масла, которого хватило бы только на один день горения. А для получения новой порции требуется целых восемь дней. Несмотря на это, менора с маслом все-таки была зажжена и горела восемь дней, показав людям настоящее чудо. Именно в память об этом чуде был установлен праздник Хануки. Материал подготовлен с Еврейским музеем и центром толерантности



Mitzva Bar

Фото: Mitzva Bar

Место, вдохновленное еврейской культурой, которое открылось в 2015 году и прочно закрепилось в гастрономической жизни Москвы. В Mitzva bar переплетаются старые еврейские традиции и новые технологии как на кухне, так и в баре. Если ищете современное и традиционное, простое и сложное — вам сюда.

Мистическое настроение создает изображение всевидящего ока, отсылая нас к историям про масонов. Глаз наблюдает прямо за вами пока вы едите и пьете. В Mitzva лаборатории разрабатываются новые креативные коктейли на основе высоких технологий и пяти органов чувств.

Адрес: ул. Пятницкая, 3/4, стр. 1.

Время работы: вс-чт с 12:00 до 24:00, пт-сб с 12:00 до 3:00.

Laffa Laffa

Фото: Laffa Laffa

Cтритфуд-кафе ближневосточной кухни рядом с настоящей синагогой открылось в 2014 году. Название "лаффа" означает тонкую и мягкую восточная лепешку. В Израиле и Ливане в такую заворачивают мясо, фалафель, овощи и получается шаварма, но также ее подают к любой еде. Проблема с лаффой только в том, что она быстро черствеет, поэтому ее готовят прямо перед подачей. Здесь это делают очень быстро.

В Laffa Laffa вы сможете попробовать шаварму, приготовленную на углях, и прямо таки почувствовать Тель-Авив или Бейрут на вкус. Лепешки для шавармы бывают как обычные, так и бездрожевые. Но с лаффой можно выбрать не только это блюдо, а, например, самому собрать конструктор из мяса, соусов и наполнителей. Классические вариации ближневосточной кухни, такие как бабагануш, хумус, фалафель, тоже есть.

Адрес: ул. Малая Бронная, 4. В ноябре 2018 года на фудкорте Братиславского рынка открылась вторая точка Laffa Laffa: ул. Мячковский бульвар, 3а.

Время работы: пн-вс с 11:30 до 23:00.

Dizengof99

Фото: Dizengof99

История места началась в 2012, когда будущие владельцы Dizengof99, Галя и Женя, решили принять участие в одном из первых маркетов, посвященных израильской кухне. Ребята бросили все дела и начали переносить кусочек Тель-Авива в Москву, чтобы здесь тоже было вкусно, непринужденно и приветливо. Сначала в Парке Горького и Музеоне появились киоски, а в ноябре 2015 году открылся первый маленький Dizengof99 на Таганке.

Со временем посетители перестали там помещаться и ребята открыли второе место, уже на Покровском бульваре. Второй вариант вмещает в себя больше людей и там есть алкогольная лицензия. Здесь есть блюда, которые можно найти в любом кафе в Израиле: хумус, фалафель, шницель, огромные салаты, шакшука и другие израильские завтраки. Внешне было решено соблюдать правило "дизайн без дизайна", когда все расслаблено и нет ничего лишнего.

Адрес: 1-ый Гончарный пер. 4/2 / Покровский бульвар 8 стр.1.

Время работа: пн-пт с 11:00 до 23:00, сб-вс с 12:00 до 23:00.

Кошерный гастроном "Пардес"

Фото: Пардес

Если пройти через помещение гастронома, который открылся в 2011 году, внутри вы найдете совсем небольшое кафе или гриль-бар. Изначально владельцы не хотели ограничивать себя только потребителями кошерных продуктов, поэтому появилось такое многофункциональное пространство. Концепция места заключается в том, чтобы познакомить всех жителей с ближневосточной израильской кухней, или даже с тем ощущением или опытом, который каждый мог бы получить в израильском магазинчике или уличном кафе. Если вы это почувствуете, то значит у владельцев все получилось.

Многие продукты здесь собственного производства. "Пардес" — это семейный бизнес. Место не считают отдельно ни магазином, ни кафе, а просто "явлением", которому можно пробовать и менять абсолютно все. Если гостям что-то не понравится, это запросто могут убрать из меню, а если понравится, то оставить. Сюда заходят абсолютно все, и местные, и туристы, и сами израильтяне.

Адрес: ул. Образцова, 19 стр. 9.

Время работы: вс-чт с 9:00 до 22:00, пт с 9:00 до 14:00.

Mr. Ливанец

Фото: Mr. Ливанец

Для того, чтобы попробовать настоящую аутентичную ливанскую кухню, стоит посетить это место. Вы сможете поучаствовать в гастрономическом туре по кухне этой страны, попробовав мезе из 30 позиций. От закусок и до десертов, которые подают небольшими порциями для того, чтобы познакомить гостей сразу со всей палитрой вкусов ливанской кухни. Удивительным открытием для вегетарианцев будет то, что 60% меню подходит именно для них. А еще в Mr. Ливанец шеф-повар добавляет в некоторые блюда розовую воду, которую варят из цветов ливанских гор.

Помещение выполнено из природных материалов, таких как металл и дерево, принося гармонию в пространство вокруг. Высокие потолки, панорамные окна, грамотно созданные зоны придают логичность и легкость заведению.

Адрес: Глинищевский переулок, д. 3.

Время работы: вс — чт с 12:00 до 00:00, пт — сб с 12:00 до последнего гостя.

"Рынок и Общепит ШУК"

Фото: Рынок и Общепит ШУК

Идея создания в Москве израильского шука (в переводе с иврита — "рынок") вынашивалась давно. И в июне 2016 года, благодаря любви владельцев к Израилю, "Рынок и общепит ШУК" открылся. Это миниатюрное, живое и колоритное место с большими общими столами, где люди могут сидеть вместе и общаться. Если посмотреть по сторонам, то увидите красиво выставленные оливки в банках, винные бутылки, консервированные огурцы, баклажаны, конфеты и многое другое прямиком из Израиля.

К открытию были привезены настоящие аутентичные продукты, вкусное и недорогое вино. А вместе с израильскими шефами было разработано современное, легкое и модное меню. Микс из ближневосточной и средиземноморской кухонь достигается с помощью свежих овощей, морепродуктов, специй, зелени, хумуса, тхины и многого другого. Просто сделайте заказ и заберите его через 5-10 минут, когда ваше имя выкрикнут в микрофон.

Адрес: Весковский пер., 7.

Время работы: пн-вс с 8:00 до 23:00.

Ресторан "Иерусалим"

Фото: Ресторан "Иерусалим"

В Москве еще несколько лет назад было довольно сложно найти ресторан, куда любой соблюдающий заповеди еврей мог прийти на ужин с семьей или пригласить партнеров на деловой обед. Дело в том, что соблюдающие иудеи могут употреблять только кошерную пищу (от слова "кошер", что в переводе с иврита означает "пригодный"). Так появился "Иерусалим", который расположился на крыше синагоги.

Хотя изначально ресторан был только "для своих" — для людей из еврейской общины, затем гости начали приглашать своих близких и друзей. Так, за небольшой промежуток времени место набрало популярность у москвичей. В меню вы найдете блюда как ближневосточной кухни, так и традиционные еврейские, например, гефилте фиш или форшмак. Кошерность гарантирована здесь на 100%.

Адрес: ул. Большая Бронная, 6.

Время работы: вс-чт с 11:00 до 00:00, пт с 11:00 — 2,5 до захода солнца, в сб работают вечером в зимний период.

Рецепт "бабагануша" для повторения дома

Бабагануш — восточная и невероятно вкусная закуска. Команда Mitzva Bar поделилась с нами своим рецептом. Сначала нужно запечь баклажаны и сделать домашнюю тхину, а потом все ингредиенты просто смешать.

Баклажан печеный — 175 гр.

Чеснок — 5 гр.

Тхина домашняя — 33 гр.

Сахарный песок — 5 гр.

Соль — 1 гр.

Масло оливковое — 4 гр.

Как сделать домашнюю тхину:

Тхина паста — 19 гр.

Вода питьевая — 12 гр.

Соль — 1 гр.

Сахарный песок — 1 гр.

Фреш лимона — 1 гр.



Алиса Абаева