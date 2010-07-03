Королева игрушечного фортепиано впервые выступит в Москве

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Концерт легенды авангарда, выдающейся пианистки из Сингапура Маргарет Ленг Тан откроет II Международный фестиваль актуальной классики Re:Formers 1 ноября в Московской консерватории. Программа "Миниатюра встречается с монументальностью", которая исполняется на рояле, "игрушечном" фортепиано и других миниатюрных инструментах, впервые прозвучит в России.

Маргарет Ленг Тан называют "королевой" и "Рубинштейном игрушечного фортепиано", звездой американского авангарда XX века. Используя театральные и хореографические приемы и разнообразный реквизит, Тан принесла в экспериментальную музыку элементы шоу. Она регулярно выступает на международных фестивалях и лучших площадках мира, в том числе Линкольн-центре и Карнеги-Холле. Родившись в Сингапуре, Тан была первой женщиной, получившей докторскую степень в Джульярде, затем ее наставником стал Джон Кейдж. Активное сотрудничество между ними продолжалось с 1981 года до его смерти, Тан получила признание как одна из самых выдающихся интерпретаторов музыки Кейджа. После смерти композитора в 1992 году она была выбрана главным исполнителем на 45-й Венецианской биеннале, посвященной его памяти. Кроме того, она является одной из любимых исполнительниц Джорджа Крамба, для которой он написал свой знаменитый фортепианный цикл "Метаморфозы".

Тан проявляет живой интерес к музыкальному потенциалу нетрадиционных и малоиспользуемых инструментов, и в 1997 году ее новаторский компакт-диск "Искусство игрушечного фортепиано" превознес скромный игрушечный инструмент до статуса настоящего. Тан, безусловно, первый в мире профессиональный пианист-виртуоз, играющий на этом необычном инструменте. Ее творческое любопытство распространилось и на другие игрушечные инструменты, подтверждая фразу Марселя Дюшана: "Плохие инструменты требуют лучших навыков". По словам ведущих мировых музыкальных критиков, "Тан отважилась смешать культуру детсада с серьезностью музыкального модернизма века... но эта концепция на зрелищном уровне сработала восхитительно".

Видео: YouTube/ModeRecords

В программу московского концерта войдут фортепианные пьесы Генри Коуэлла, исполняемое на шарманке нежное произведение "Карусели" Филлиса Чена, сочинение Тоби Твиннинга "Американец в Буэнос-Айресе" для фортепиано и игрушечного фортепиано и другие музыкальные пьесы. Во время исполнения произведений Эрика Грисволда "Желтая подводная лодка старого Мака" и Рафаэля Мостела "Этюд сверкающей звезды" публика увидит полный арсенал игрушек и игрушечных инструментов Маргарет, а когда она заиграет пьесу Джеймса Джослина "Посвящение Эноле", в буквальном смысле "черт выскочит из табакерки".

Во втором отделении пианистка из Сингапура исполнит цикл пьес-фантазий "Метаморфозы" Джорджа Крамба, написанный автором по мотивам работ Пауля Клее, Ван Гога, Марка Шагала, Василия Кандинского и других художников специально для Маргарет. Это произведение подразумевает не только виртуозное владение техникой игры на фортепиано, но и извлечение звуков непосредственно из деки инструмента, а также "пение" исполнителя.

Всего в рамках II международного фестиваля актуальной классики Re:Formers с 1 ноября по 12 декабря в Москве и Санкт-Петербурге состоится более семи концертов лучших исполнителей со всего мира. Главная тема фестиваля в 2019 году – соединение музыки и других видов искусств, в том числе литературы и живописи.