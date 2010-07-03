Первый в России учебный центр по маркировке лекарств открылся в столице

12:58
12:58
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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В Москве на базе Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета открылся первый в России учебный демонстрационный центр по маркировке лекарств. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, в ходе церемонии открытия, отметил важность криптозащиты лекарств.
"Я уверен, что маркировка должна быть. Думаю, мы вместе с вами найдем мудрое решение, и население не оставим без лекарств, хотя и до сих пор много осталось нерешенных вопросов. Здесь то, что можно попробовать на практике, мы – первая страна в мире, которая будет внедрять криптозащиту", – сказал Петров.
Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, в свою очередь, отметил, что в центре могут проходить обучение более трех тысяч человек в год.
"Первая целевая группа обучающихся в настоящий момент – это работники производственных предприятий, вторая – аптечные организации, третья – медицинские организации. В перспективе, помимо специалистов из отрасли, на площадке центра мы будем обучать студентов нашего университета", – сказал Тарасов.
Он добавил, что первые занятия начнутся в ближайшее время.
Эксперименты по маркировке товаров проходят в нескольких отраслях, в июле к этому перечню добавили молочную продукцию. К 2024 году должна появиться единая нацсистема маркировки и прослеживаемости товаров.
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, ранее сообщил, что вскоре требования маркировки включат в лицензионные документы аптек, поэтому все аптечные сети будут обязаны зарегистрироваться в системе. Согласно опыту фармкомпаний, которые уже присоединились к системе, внедрение маркировки обходится примерно в 100 миллионов рублей. Как следствие, себестоимость одной упаковки лекарства в среднем вырастает на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода − на 1,3 рубля.
Кроме того, в России могут появиться аптечные инспекторы, которые будут проверять условия хранения товара. Если инспектор выявит нарушения, аптеке вынесут предостережение, а препараты, хранившиеся неправильно, придется уничтожить. При этом, успокоил россиян глава Росздравнадзора, уже сейчас при проверках в легальной сети аптек выявляют ничтожно малую долю фальсификата и некачественных лекарственных средств – примерно 0,3% от общего количества серий.
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