Собянин утвердил программу бесплатных лекарств для сердечников

Фото: портал мэра и правительства/Евгений Самарин

Власти Москвы утвердили программу бесплатного лекарственного обеспечения для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом написал Сергей Собянин на своей персональном сайте.

"С каждым годом на рынке появляется все больше эффективных лекарств, уменьшающих риск развития инфаркта или инсульта. Но, к сожалению, эти лекарства стоят больших денег. Принимать их нужно долго или даже пожизненно. Большинству нуждающихся они просто не по карману. Поэтому сегодня правительство Москвы утвердило программу бесплатного лекарственного обеспечения для горожан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями", – написал мэр.

По его словам, планируется закупить восемь новых препаратов для трех групп больных: пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, больных, страдающих мерцательной аритмией, больных с высоким уровнем холестерина в крови.

Отмечается, что получить бесплатные лекарства смогут около 80 тысяч москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Лекарства будут назначаться врачом. Обратиться за получением антикоагулянтов можно будет уже в ближайшие дни, а остальных лекарств – с 1 января 2020 года.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун ранее сообщил, что Москва в будущем году увеличит расходы на здравоохранение на 30%. По его словам, финансирование на обеспечение лекарствами на 2020 год увеличено в два раза по сравнению с 2019 годом. Хрипун уточнил, что в столице проживают 1,8 миллиона льготников, список лекарств в несколько раз больше, чем федеральный.

Хрипун подчеркнул, что основным приоритетом в оказании стационарной помощи будет оснащение оборудованием. На эти цели предусмотрено 50 миллиардов рублей.

Также планируют построить 12 крупных медицинских объектов. Это неонатальный корпус, новые инфекционные больницы, а также онкологический центр.

