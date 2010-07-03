Москвичи смогут бесплатно проверить кровь на свертываемость

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

У москвичей появится возможность бесплатно проверить кровь на свертываемость в рамках социальной акции "День МНО". Она будет приурочена ко Всемирному дню тромбоза. Об этом информирует официальный сайт проекта.

"Пройти бесплатную проверку на свертываемость крови и получить консультацию специалиста можно будет в Москве 14 октября в Университетской клинической больнице №1 по улице Большая Пироговская, дом 6, строение 1 и в ГБУЗ ГП №36 по улице Новомарьинская, дом 2", – говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ крови на МНО необходим тем, кто регулярно принимает препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов.

В сообщении добавляется, что проверка свертываемости крови оценит воздействие лекарств на организм, а также поможет скорректировать назначения и дозировку.

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