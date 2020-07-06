Московские фармзаводы внедрили систему обязательной маркировки лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фармацевтические заводы Москвы внедрили систему маркировки лекарственных средств, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с января по апрель фармзаводы реализовали лекарственных препаратов на 54 миллиарда рублей. Это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в свою очередь, отметил, что с помощью маркировки горожане смогут проследить происхождение препарата и быть уверенными в его качестве.

Он отметил, что московские фармзаводы отвечают всем требованиям современного и качественного производства препаратов, уточнив, что большинство из них начали подготовку к внедрению новой системы еще в прошлом году.

Обязательная маркировка лекарств вступила в силу 1 июля. С этого дня наступил запрет на производство и импорт немаркированных лекарств. Кроме того, обязательной стала передача сведений об обороте маркированных лекарств в систему маркировки.

В то же время продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, разрешена до окончания срока их годности.

Ранее сообщалось, что министерство промышленности и торговли разрабатывает законопроект, в котором ответственность за поддельную маркировку будут назначать по нормам Уголовного кодекса.

В перечень продукции, которой коснутся новые нормы, включены парфюмерия, сигареты, обувь, шины, отдельные виды одежды и белья, фотооборудование и все товары, ранее попавшие в список обязательной идентификации.