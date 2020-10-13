Путин поручил провести эксперимент по маркировке воды, пива и слабоалкогольных напитков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин поручил правительству до апреля 2021 года провести эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки указанных товарных групп", – говорится в сообщении.
Глава Минмпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента с членами правительства заявил, что министерство предлагает расширить систему маркировки на рынок алкоголя, начав с пива, и далее распространить ее по увеличению на другие виды спиртного.
В августе в Минпромторге сообщили о подготовленном проекте постановления о сроках введения маркировки молочной продукции. В документе сказано, что маркировка для несгущенных молока и сливок со сроком хранения от 28 суток должна быть запущена с 20 января 2021 года.
При этом для молока и сливок со сроком хранения до 28 дней, сгущенных молока и сливок, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров и творога, безалкогольных напитков с молочным жиром маркировка станет обязательной с 1 июля следующего года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: