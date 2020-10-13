Путин поручил провести эксперимент по маркировке воды, пива и слабоалкогольных напитков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поручил правительству до апреля 2021 года провести эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки указанных товарных групп", – говорится в сообщении.

Глава Минмпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента с членами правительства заявил, что министерство предлагает расширить систему маркировки на рынок алкоголя, начав с пива, и далее распространить ее по увеличению на другие виды спиртного.

В августе в Минпромторге сообщили о подготовленном проекте постановления о сроках введения маркировки молочной продукции. В документе сказано, что маркировка для несгущенных молока и сливок со сроком хранения от 28 суток должна быть запущена с 20 января 2021 года.

При этом для молока и сливок со сроком хранения до 28 дней, сгущенных молока и сливок, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров и творога, безалкогольных напитков с молочным жиром маркировка станет обязательной с 1 июля следующего года.