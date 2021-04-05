В России начали тестировать новый способ ограничения скорости – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России испытывают новый способ борьбы с превышением скорости. Об этом пишет портал Autonews.ru.

В данный момент функцию напоминания о необходимости снижать скорость в непогоду несут стационарные дорожные знаки. Обычно такие знаки сопровождаются изображением грозовых туч и носят рекомендательный характер. Штрафы за превышение рекомендованной скорости в РФ не предусмотрены.

В компании "Технологии распознавания" предложили ввести в России электронные дорожные знаки с переменной информацией "Ограничение максимальной скорости". Такие знаки смогут менять данные об ограничениях скоростного режима и отображать их на электронном табло.

"На конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки ограничения скорости. При хорошей погоде они могут разрешать движение до 110 километров в час. Но при ухудшении видимости менять ограничения – к примеру, снижать их до 90 километров в час", – объяснили в издании.

Там отметили, что требование подобных дорожных знаков станет обязательным. За нарушение скоростного режима нарушителю будет полагаться штраф.

Для фиксации нарушения хотят использовать сразу три дорожные камеры. На снимке будет отображаться машина, госномер и знак переменной информации со значением скорости в момент нарушения. Таким образом разработчики планируют исключить спорные моменты.

Представитель компании Сергей Кусов пояснил, что интерактивные знаки в будущем станут частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Устанавливать их планируется и в городских условиях.

Кусов добавил, что интерес к технологии уже проявили в нескольких регионах РФ.

Ранее в России изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Главным изменением стало исключение из экзамена "площадки". Теперь готовность будущих водителей проверяют только в условиях реального дорожного движения.