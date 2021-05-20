График движения поездов на Киевском направлении МЖД изменится 22 мая

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

График движения поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) будет изменен 22 мая из-за проведения путевых работ на станции Лесной Городок. Об этом сообщается на сайте МЖД.

"На станции Лесной Городок Киевского направления МЖД продолжаются масштабные работы по реконструкции путевой и пассажирской инфраструктуры, в связи с чем изменится расписание некоторых поездов Киевского направления. Так, с 00:01 мск 22 мая по 00:01 мск 23 мая железнодорожники в пределах реконструируемой станции проведут подготовительные работы для дальнейшего переключения пути на новую платформу", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что работы назначены на период минимального пассажиропотока. Во время их проведения поезда будут поочередно следовать по соседнему пути в обе стороны. Также изменится график движения ряда пригородных поездов, в том числе "Аэроэкспрессов". Некоторые из них будут отменены, у других изменится количество остановок, время прибытия и отправления. Подробно ознакомиться с измененным расписанием можно на станциях, вокзалах, сайте ОАО "РЖД" и в приложении "РЖД Пассажирам".

"Реконструкция станции Лесной Городок ведется в рамках комплексного развития Киевского направления МЖД, которое станет частью МЦД-4. Здесь возведут две новые пассажирские платформы, которые оборудуют навесами на всю длину, современной навигацией и освещением", – сообщается в материале.

Отмечается, что на станции будет построен подземный переход длиной 51 метр с четырьмя выходами на платформы и на Железнодорожную улицу, а также вестибюль площадью 1,8 тысячи квадратных метров с тремя лифтами и шестью эскалаторами. Кроме того, на станции возводится эстакада, которая заменит старый одноуровневый переезд и повысит безопасность движения.

Планируется, что работы по реконструкции будут завершены до конца 2022 года.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице почти завершено строительство самой длинной железнодорожной эстакады. Она станет частью соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.

Четыре остановочных пункта, которые расположатся на ней, войдут в состав МЦД-4. В их числе Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и будущая Ермакова Роща.