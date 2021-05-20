График движения поездов на Киевском направлении МЖД изменится 22 мая

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
График движения поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) будет изменен 22 мая из-за проведения путевых работ на станции Лесной Городок. Об этом сообщается на сайте МЖД.
"На станции Лесной Городок Киевского направления МЖД продолжаются масштабные работы по реконструкции путевой и пассажирской инфраструктуры, в связи с чем изменится расписание некоторых поездов Киевского направления. Так, с 00:01 мск 22 мая по 00:01 мск 23 мая железнодорожники в пределах реконструируемой станции проведут подготовительные работы для дальнейшего переключения пути на новую платформу", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что работы назначены на период минимального пассажиропотока. Во время их проведения поезда будут поочередно следовать по соседнему пути в обе стороны. Также изменится график движения ряда пригородных поездов, в том числе "Аэроэкспрессов". Некоторые из них будут отменены, у других изменится количество остановок, время прибытия и отправления. Подробно ознакомиться с измененным расписанием можно на станциях, вокзалах, сайте ОАО "РЖД" и в приложении "РЖД Пассажирам".
"Реконструкция станции Лесной Городок ведется в рамках комплексного развития Киевского направления МЖД, которое станет частью МЦД-4. Здесь возведут две новые пассажирские платформы, которые оборудуют навесами на всю длину, современной навигацией и освещением", – сообщается в материале.
Отмечается, что на станции будет построен подземный переход длиной 51 метр с четырьмя выходами на платформы и на Железнодорожную улицу, а также вестибюль площадью 1,8 тысячи квадратных метров с тремя лифтами и шестью эскалаторами. Кроме того, на станции возводится эстакада, которая заменит старый одноуровневый переезд и повысит безопасность движения.
Планируется, что работы по реконструкции будут завершены до конца 2022 года.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице почти завершено строительство самой длинной железнодорожной эстакады. Она станет частью соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.
Четыре остановочных пункта, которые расположатся на ней, войдут в состав МЦД-4. В их числе Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и будущая Ермакова Роща.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: