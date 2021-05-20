Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Несколько поездов на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД задерживаются, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Речь идет о поездах в сторону Москвы. Сбой произошел из-за остановки поезда по техническим причинам на станции Аникеевка.

В настоящее время специалистам удалось убрать поезд с путей. Пассажиров предупредили, что для быстрого введения в график будут вводится точечные корректировки в расписании.

В ЦППК просят следить за объявлениями.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице почти завершено строительство самой длинной железнодорожной эстакады. Она станет частью соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.

Четыре остановочных пункта, которые расположатся на ней, войдут в состав МЦД-4. В их числе Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и будущая Ермакова Роща.

