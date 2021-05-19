Южный вестибюль станции Кутузовская МЦК закроют до сентября

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Южный вестибюль станции Кутузовская Московского центрального кольца будет закрыт на вход и выход с 22 мая по сентябрь 2021 года. Об этом сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в это время там будет идти строительство эскалатора.
"Сейчас пассажиры пользуются лестницей, но после окончания работ выход со станции будет еще удобнее", – уточнили в ведомстве, добавив, что горожане могут пользоваться северным вестибюлем, который уже оборудован эскалатором и лифтом.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице почти завершено строительство самой длинной железнодорожной эстакады. Она станет частью соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.
Четыре остановочных пункта, которые расположатся на ней, войдут в состав МЦД-4. В их числе Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и будущая Ермакова Роща.
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