Южный вестибюль станции Кутузовская МЦК закроют до сентября

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Южный вестибюль станции Кутузовская Московского центрального кольца будет закрыт на вход и выход с 22 мая по сентябрь 2021 года. Об этом сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в это время там будет идти строительство эскалатора.

"Сейчас пассажиры пользуются лестницей, но после окончания работ выход со станции будет еще удобнее", – уточнили в ведомстве, добавив, что горожане могут пользоваться северным вестибюлем, который уже оборудован эскалатором и лифтом.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице почти завершено строительство самой длинной железнодорожной эстакады. Она станет частью соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.

Четыре остановочных пункта, которые расположатся на ней, войдут в состав МЦД-4. В их числе Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и будущая Ермакова Роща.

