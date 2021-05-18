Первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская – Курская завершат в мае

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты планируют до конца мая завершить работы первого этапа реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Первый этап включает строительство однопутного железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, возведение подпорных стен вдоль четвертого главного пути, укладку нового четвертого пути и обновление автомобильного путепровода на улице Казакова", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

Вице-мэр уточнил, что участок готов уже на 47%.

"Летом здесь начнутся работы второго этапа, во время которого по новому пути будет организовано реверсивное движение поездов, а существующие пути реконструируют", – добавил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Одновременно строится платформа и вестибюль будущего ТПУ "Каланчевская", а также реконструируется автомобильный путепровод на улице Казакова.

Реконструкция участка Москва – Каланчевская – Курский вокзал проводится в целях дальнейшего развития МЦД-2 Нахабино – Подольск и запуска МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. Планируется, что на месте обычной остановки Каланчевская сделают транспортный хаб.

Реконструкцию участка Каланчевская – Курская планируется окончить в первом квартале 2023 года. Работы на объекте должны закончить на 1,5 года раньше, чем предполагалось ранее.

