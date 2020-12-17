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Общество

13:12

Путин продлил действие принятых из-за COVID-19 мер по правовому положению иностранцев в РФ

власть общество

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Владимир Путин подписал указ, которым продляется действие мер по правовому регулированию положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В новой редакции данные меры будут распространяться на срок до 15 июня 2021 года.

В документе указано, что иностранным гражданам не потребуется продлевать документы о временном пребывании в России. Это касается в том числе и виз, и сроков постановки на учет по месту пребывания, и вида на жительство.

Уточняется, что указ вступает в силу с момента подписания.

В МВД России ранее объявили, что в стране планируется создать банк биометрических данных россиян и иностранцев. Планируемые сроки сроки создания базы – 2021–2023 годы.

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