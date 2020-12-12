Итальянский преподаватель, просивший у Путина гражданство, получил паспорт

Фото: МВД РФ
Итальянский волонтер и преподаватель Валерио Дзанетти, проживающий на протяжении 8 лет в Красноярске, получил паспорт РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Торжественное вручение состоялось в День Конституции Российской Федерации, 12 декабря. На мероприятии присутствовали начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенанта полиции Александр Речицкий и губернатор Красноярского края Александр Усс. Кроме паспорта итальянцу подарили Конституцию РФ.
"На заседании комиссии главка итальянский волонтер признан носителем русского языка. Благодаря помощи сотрудников полиции были оперативно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приеме в гражданство Российской Федерации принято в кратчайший срок", – поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
За несколько дней до получения гражданства Дзанетти попросил его у Владимира Путина во время сеанса видеосвязи с ним. Президент обещал помощь в решении данного вопроса.
Отмечается, что итальянец помогает пожилым людям во время пандемии.
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