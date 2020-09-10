В России может появиться документ, удостоверяющий личность апатрида

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Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, который даст возможность лицам без гражданства получать документы, удостоверяющие их личность. Об этом рассказала начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

По ее словам, в случае принятия законопроекта, люди, которые не могут урегулировать свой правовой статус в рамках закона "О правовом положении иностранных граждан", смогут работать и получать медпомощь.

Также Казакова добавила, что в нижней палате парламента рассматривается законопроект, который позволит распределять квоту по выдаче разрешений на временное проживание иностранных граждан в соответствующем порядке.

Согласно действующему законодательству, квота для иностранцев, находящихся в России, выдается по регионам и имеет ограничение по выдаче.

Ранее в России вступил в силу закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.

Кроме того, в июле вступил в силу федеральный закон, упрощающий получение гражданства для иностранцев. По новому закону лицам без гражданства, которые проживают в странах – членах бывшего СССР, не нужно предоставлять источник средств к существованию. Эта же норма касается иностранцев, которые состоят в браке с гражданами России и проживают в стране, а также имеют общих детей.