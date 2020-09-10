В России может появиться документ, удостоверяющий личность апатрида

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, который даст возможность лицам без гражданства получать документы, удостоверяющие их личность. Об этом рассказала начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
По ее словам, в случае принятия законопроекта, люди, которые не могут урегулировать свой правовой статус в рамках закона "О правовом положении иностранных граждан", смогут работать и получать медпомощь.
Также Казакова добавила, что в нижней палате парламента рассматривается законопроект, который позволит распределять квоту по выдаче разрешений на временное проживание иностранных граждан в соответствующем порядке.
Согласно действующему законодательству, квота для иностранцев, находящихся в России, выдается по регионам и имеет ограничение по выдаче.
Ранее в России вступил в силу закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
Кроме того, в июле вступил в силу федеральный закон, упрощающий получение гражданства для иностранцев. По новому закону лицам без гражданства, которые проживают в странах – членах бывшего СССР, не нужно предоставлять источник средств к существованию. Эта же норма касается иностранцев, которые состоят в браке с гражданами России и проживают в стране, а также имеют общих детей.
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