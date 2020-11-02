Сноуден подал заявление на российское гражданство

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Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подает заявление на двойное российско-американское гражданство.

Такое решение он объяснил нежеланием расставаться с сыном из-за пандемии коронавируса, сообщает "Мир 24".

"После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и РФ", – заявил Сноуден.

В конце октября экс-сотрудник ЦРУ получил бессрочный вид на жительство в России.

Ранее сообщалось, что Сноуден женился в Москве. С будущей женой Сноуден встречался с 2009 года. Впоследствии она переехала к нему в Россию.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. Позже РФ предоставила ему временное убежище, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который продлили еще на три года в 2017 году.

На родине Сноудена обвиняют в государственной измене. Барак Обама и Дональд Трамп настаивали на выдаче подозреваемого в США.

