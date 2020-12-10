Американка решила стать россиянкой после нескольких месяцев бродяжничества в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Гражданка США решила принять российское гражданство после нескольких месяцев жизни в московских подъездах, сообщает Агентство "Москва".
9 декабря в полицию обратился сотрудник консульского отдела посольства США в Москве Пол Синьорелли с просьбой найти 36-летнюю американку по имени Марина. Дипломат рассказал, что женщина не имеет в Москве определенного места жительства.
Летом 2018 года она приехала в российскую столицу и стала снимать квартиру на улице Вавилова. В сентябре 2020 года у нее закончилась аренда, и женщина перенесла вещи на лестничную клетку, поселившись прямо в подъезде.
Председатель ТСЖ обратилась в полицию, после чего гражданка США стала скитаться по подъездам в разных районах города. В начале ноября американское дипведомство обратилось в полицию, чтобы разыскать женщину. Ее нашли на Белорусском вокзале и доставили в отдел, оштрафовав на 5 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства РФ.
Затем Марину отпустили, так как она не совершала никаких преступлений на территории России. Женщина тогда сообщила, что ни с кем из родственников она общаться больше не хочет, и изъявила желание сменить гражданство США на российское.
В последний раз ее видели 14 ноября на Белорусском вокзале. Писать заявление Пол Синьорелли не стал. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подал заявление на двойное российско-американское гражданство.
Такое решение он объяснил нежеланием расставаться с сыном из-за пандемии коронавируса. В конце октября экс-сотрудник ЦРУ получил бессрочный вид на жительство в России.
Сноуден женился в Москве. С будущей женой он встречался с 2009 года. Впоследствии она переехала к нему в Россию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: