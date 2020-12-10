Американка решила стать россиянкой после нескольких месяцев бродяжничества в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гражданка США решила принять российское гражданство после нескольких месяцев жизни в московских подъездах, сообщает Агентство "Москва".

9 декабря в полицию обратился сотрудник консульского отдела посольства США в Москве Пол Синьорелли с просьбой найти 36-летнюю американку по имени Марина. Дипломат рассказал, что женщина не имеет в Москве определенного места жительства.

Летом 2018 года она приехала в российскую столицу и стала снимать квартиру на улице Вавилова. В сентябре 2020 года у нее закончилась аренда, и женщина перенесла вещи на лестничную клетку, поселившись прямо в подъезде.

Председатель ТСЖ обратилась в полицию, после чего гражданка США стала скитаться по подъездам в разных районах города. В начале ноября американское дипведомство обратилось в полицию, чтобы разыскать женщину. Ее нашли на Белорусском вокзале и доставили в отдел, оштрафовав на 5 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства РФ.

Затем Марину отпустили, так как она не совершала никаких преступлений на территории России. Женщина тогда сообщила, что ни с кем из родственников она общаться больше не хочет, и изъявила желание сменить гражданство США на российское.

В последний раз ее видели 14 ноября на Белорусском вокзале. Писать заявление Пол Синьорелли не стал. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подал заявление на двойное российско-американское гражданство.

Такое решение он объяснил нежеланием расставаться с сыном из-за пандемии коронавируса. В конце октября экс-сотрудник ЦРУ получил бессрочный вид на жительство в России.

Сноуден женился в Москве. С будущей женой он встречался с 2009 года. Впоследствии она переехала к нему в Россию.