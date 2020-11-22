МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

МВД России в течение трех лет создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, планируемые сроки сроки создания – 2021-2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения.

Там добавили, что такие разработки позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел.

В частности, будут использоваться изображение лица, дактилоскопическая и геномная информация – путем взаимодействия с системой генетической идентификации.

В перспективе система должна объединить биометрию, транспортные средства и системы проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим базам.

Ранее сообщалось, что иностранцев, которые находятся на территории РФ более 30 дней, хотят обязать сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе.