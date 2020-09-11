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Иностранцев в России хотят обязать сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе, сообщает "Коммерсант".

Речь идет о зарубежных гражданах, которые находятся на территории РФ более 30 дней. Решение затронет и высококвалифицированных работников. Нововведения войдут в новую редакцию закона о правовом положении иностранцев в РФ. Его концепцию разработали в МВД.

В частности, предлагается предоставить мигрантам возможность менять гражданство без выезда из страны. Также миграционные карты хотят заменить на электронные версии.

Помимо отпечатков пальцев и получения ID-карты, иностранцев хотят обязать фотографироваться и проходить медосвидетельствование. Введение дактилоскопирования приезжих пытаются продвинуть с 2014 года.

На ID-карты будут записаны все "установочные данные" иностранца, в которые также войдут выданные ему патенты на работу. Все документы приезжие смогут оформлять через портал госуслуг.

В МВД сообщили, что ежегодно в Россию въезжают 17 миллионов иностранцев. Так, в январе – июле 2020 года 6 миллионов человек были поставлены на миграционный учет. Также за этот период были оформлены 707 тысяч патентов на работу. 300 тысяч иностранцев получили гражданство России.

Отмечается, что вскоре планируется отказаться от системы выдачи разрешений на временное проживание. Вместо этого в МВД хотят ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание.

Кроме того, систему квот на иностранную рабочую силу планируют заменить информационными ресурсами работников и работодателей. Через них стороны будут искать друг друга и оформлять документы.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы рассматривают законопроект, предусматривающий возможность лицам без гражданства получать документы, удостоверяющие их личность. С помощью этого они смогут работать и получать медицинскую помощь.