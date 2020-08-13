Эксперт оценил безопасность оформления кредита через банкоматы по биометрическим данным

11:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в беседе с Москвой 24 оценил безопасность кредитования в банкоматах посредством биометрических данных. По его мнению, данная система прошла успешное тестирование и показала себя с лучшей стороны.
"Первыми тестировать и запускать пилотные проекты по этой системе идентификации лиц начали Сбербанк и ВТБ. Как показали тесты, технология достаточно надежна. Это распространяется на все услуги, предоставляемые банками. Обращаю ваше внимание, что эти данные хорошо зашифрованы в виде цифрового кода. Поэтому их практически невозможно взломать", – считает эксперт.
Он подчеркнул, что, помимо кредитования в банкоматах, данная технология могла бы упростить и другие сферы жизни человека.
"С моей точки зрения, это достаточно перспективная технология, поскольку она предусматривает бесконтактный способ оплаты. Например, в общественном транспорте, где расположены видеокамеры с функцией распознавания лиц. Если человек подписывает соответствующий договор на операции с его счетом с использованием биометрических данных, то он заходит в автобус, смотрит на камеру, и у него просто списываются деньги за проезд", – рассказал специалист.
Однако Вехов отметил, что система идентификации по биометрическим данным пока не всегда способна сработать на все 100%. По его словам, причина в самой физиологии человека. "Физическое состояние человека зависит от различных факторов: от давления, от болезни, от усталости. У него может измениться форма носа или глаз по некоторым причинам. Поэтому, на мой взгляд, не всегда данная система будет адекватно срабатывать на идентификацию данного лица", – добавил специалист.
По мнению эксперта в области кибербезопасности, о полноценной защищенности системы биометрических данных можно будет говорить только через три года. "Только в течение трех лет мы сможем сделать какие-то срезы по ее адекватности и безопасности. Это как автомобиль. Концерны отзывают партии автомобилей, потому что обнаруживается какой-то изъян в тормозной системе либо в системе управления", – заявил Вехов.
Он обратил внимание на то, что сами банки не навязывают данную услугу. Человек сам вправе выбирать, каким именно способом он будет совершать необходимые ему финансовые операции.
Ранее стало известно, что россияне смогут брать кредиты в банкоматах, предварительно зарегистрировав в системе свои биометрические данные. По заявлению директора департамента платежных карт Промсвязьбанка Александра Петрова, получать кредит смогут не только действующие клиенты банка, но и те, кто пройдет удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему, сообщает газета "Известия".
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