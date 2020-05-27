Эксперт рассказал об эффективности новой защиты банков при денежном переводе

14:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук Виталий Вехов рассказал Москве 24 о новой системе защиты банков при переводе денежных средств клиентом. Эксперт отметил, что она была протестирована на ЧМ-2018 и доказала свою эффективность.
Вехов объяснил, что сейчас идут пилотные проекты более высокой степени защиты. Часть банков уже использует биометрическую подпись человека, которая может быть представлена в виде электронного отпечатка пальца, голоса и признаков внешности по фото.
"Также есть возможность воспользоваться своей фотографией с помощью камеры смартфона. Это позволит идентифицировать вас, позволит подтвердить операцию клиенту банка по биометрическому признаку, который указан в договоре с организацией", – заявил Вехов.
"Как аналог собственноручной подписи. При переводах вам вместо кода в СМС приходит сообщение, в котором вы должны приложить к экрану своего устройства либо палец руки, который вы при заключении с банковской организацией отправили, либо произнести в микрофон свою контрольную фразу", – пояснил эксперт.
Ранее банки заявили о введении новой защиты при переводе денег. Теперь для совершения такой операции не нужно будет пользоваться кодом из СМС или push-уведомлением.
Поскольку звонки от имени банка с требованием сообщить присланный в сообщении код является одной из наиболее распространенных схем мошенничества, специалисты разработали новую технологию для подтверждения транзакций. Делать это предлагается с помощью аналога электронной подписи, что позволяет снизить число хищений средств при помощи методов социальной инженерии.
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