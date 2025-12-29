Форма поиска по сайту

В ОП не поддержали идею о снижении брачного возраста в России

Фото: depositphotos/melis82

Предложения о снижении брачного возраста в России до 16 или 17 лет не нашли поддержки у комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комиссии Сергей Рыбальченко.

По его словам, действующего законодательства, которое устанавливает брачный возраст на отметке 18 лет, вполне достаточно. Текущие нормы уже предусматривают процедуры для более ранних браков при необходимости.

Рыбальченко подчеркнул, что общемировая и российская тенденция, напротив, ведет к увеличению возраста вступления в брак. Это связано с новыми социально-экономическими реалиями: порог взросления молодежи повышается, а период обучения и социализации становится длиннее.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на 2026 год на выездные площадки проекта "Новые адреса счастья". По ее словам, за 6 лет проект подарил возможность 75 тысячам влюбленных создать семью в самых живописных и необычных локациях столицы.

Только с января по октябрь 2025 года свыше 13 тысяч пар выбрали выездные площадки для своего торжества, что на 12% больше прошлогодних показателей.

Свадьбы провели в "Доме Деда Мороза" и кинозале ГУМа в Москве

