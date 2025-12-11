Эксперт Лейбман: свадьба во второй половине зимы значительно сэкономит бюджет

Стоимость проведения свадеб в 2026 году вырастет в среднем на 15%, сообщили СМИ. Как сэкономить, но при этом организовать достойный праздник уже этой зимой – в материале Москвы 24.

Заоблачные цены

Средняя стоимость свадебного торжества в столице для компании из 50–70 гостей в 2026 году будет начинаться от 2,75 миллиона рублей. Расходы увеличатся на 10–15% по сравнению с 2025-м, рассказал руководитель агентства по организации мероприятий Юрий Мирошников Агентству "Москва".





Юрий Мирошников руководитель агентства по организации мероприятий В целом гонорары артистов, подрядчиков, оформителей, банкетных площадок в этом году также в среднем выросли на 15%.

Эксперт выделил три ключевых ценовых сегмента проведения торжества. Экономвариант с бюджетом от 1 до 1,5 миллиона рублей предполагает празднование в кафе на 20–30 гостей с минимальной развлекательной программой и декором. Средний сегмент, где стоимость варьируется от 2,75 до 7 миллионов рублей, включает полноценную развлекательную программу, а также аренду ресторана высокого или среднего класса на 50–70 приглашенных.

Мирошников добавил, что премиум-уровень с бюджетом от 10 миллионов предполагает организацию праздника в лучших заведениях или даже особняках в центре столицы. Также при таком бюджете привлекают звезд и лучших подрядчиков.

Что касается трендов, то в 2026 году пары будут чаще отказываться от помпезного декора и насыщенных концертных программ. В приоритете окажется осознанный подход, сочетающий эстетику и экологичность. Основными чертами современных свадеб станут смешение стилей, творчество и глубокая персонализация каждого элемента торжества, заключил эксперт.

Зимняя экономия

Что касается этой зимы, то цены на торжество зависят от даты свадьбы, рассказала Москве 24 свадебный организатор Евгения Лейбман.

"Самый дорогой месяц для празднования – декабрь, особенно период после 10-го. В это время стоимость всех услуг (площадок, подрядчиков, артистов) резко возрастает, часто в два-три раза. Это связано с волной корпоративных новогодних мероприятий: многие "звезды" соглашаются работать только на корпоративах по высоким ставкам, а рестораны и площадки пользуются ажиотажем", – предупредила эксперт.

Она добавила, что если цель – сэкономить, то декабрь, особенно его вторая половина, не самый лучший выбор. Гораздо более выгодным периодом является низкий сезон после новогодних праздников – январь и февраль. В это время основная волна корпоративов спадает, площадки становятся более лояльными, а подрядчики предлагают существенные скидки, в итоге цена может упасть в разы. Также есть шанс выгодно приобрести свадебные наряды, поскольку в салонах часто начинаются распродажи.

"Еще сэкономить можно при выборе дня недели. Самые дорогие дни для банкетов – пятница и суббота, их стоимость примерно одинакова, несмотря на то что пятница – рабочий день. Воскресенье считается "полувыходным" и оценивается ниже. Наиболее бюджетный вариант – проведение свадьбы с понедельника по четверг. К примеру, если заказывать ресторан на субботу, это может выйти в 300 тысяч рублей, а если в понедельник – четверг, то 100 тысяч", – предупредила эксперт.





Евгения Лейбман свадебный организатор Помимо даты, сэкономить помогает грамотная организация. Один из ключевых советов – провести все события в одном месте. Зимние переезды между локациями (например, из ЗАГСа в ресторан, а затем в парк для фотосессии) требуют аренды транспорта, отнимают время и деньги, а гостям неудобно постоянно переодеваться для фото на холоде. Поэтому идеальный формат – свадьба в городском отеле или ресторане, где церемония, банкет и развлечения проходят под одной крышей.

Она также отметила, что сэкономить можно и на декоре. Для оформления выгоднее выбирать цветы, которые наиболее доступны зимой, например ранункулюсы.

Относительно выбора локаций для проведения торжества: зимой задействуют крытые городские пространства – рестораны, лофты, исторические особняки и отели, которые помогут сделать праздник комфортным, отметила организатор.



Евгения Лейбман свадебный организатор Что касается трендов, современным и очень эффектным для зимних свадеб стал стиль "а-ля Рус" – не фольклорный, а стилизованный и современный. В декоре используются массивные украшения и ободки для невесты, платья с мехом или декоративными элементами. Также подают традиционные русские сладости: леденцы на палочке, яблоки в карамели. При этом украшено все может быть в красной гамме.

Помимо этого, тренд предполагает элементы русской природы: фотосессии на фоне заснеженных деревьев, возможно, с участием животных (упряжка с лошадьми, русские борзые). Такой подход позволяет создать красивую, атмосферную и стильную свадьбу, идеально вписанную в зимний контекст, отметила эксперт.

"Важно добавить, что организация требует учета климатических особенностей, которые влияют на многие аспекты. Например, зимой гости едят больше и предпочитают более сытную, "тяжелую" пищу (то же оливье вместо легких летних салатов). Ошибка – планировать летнее меню", – предупредила организатор.

Учитывать нужно и комфорт гостей, необходимо позаботиться о тепле. Это может быть не только комфортная температура в зале, но и дополнительные детали: пледы, возможность оставить верхнюю одежду в удобной гардеробной, горячие напитки при встрече, заключила Лейбман.

