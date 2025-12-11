Форма поиска по сайту

11 декабря, 19:23

Общество
Эксперт Лейбман: свадьба во второй половине зимы значительно сэкономит бюджет

Бюджетный сезон: как выгодно организовать атмосферную свадьбу зимой

Стоимость проведения свадеб в 2026 году вырастет в среднем на 15%, сообщили СМИ. Как сэкономить, но при этом организовать достойный праздник уже этой зимой – в материале Москвы 24.

Заоблачные цены

Фото: 123RF/alfazetchronicles

Средняя стоимость свадебного торжества в столице для компании из 50–70 гостей в 2026 году будет начинаться от 2,75 миллиона рублей. Расходы увеличатся на 10–15% по сравнению с 2025-м, рассказал руководитель агентства по организации мероприятий Юрий Мирошников Агентству "Москва".

В целом гонорары артистов, подрядчиков, оформителей, банкетных площадок в этом году также в среднем выросли на 15%.
Юрий Мирошников
руководитель агентства по организации мероприятий

Эксперт выделил три ключевых ценовых сегмента проведения торжества. Экономвариант с бюджетом от 1 до 1,5 миллиона рублей предполагает празднование в кафе на 20–30 гостей с минимальной развлекательной программой и декором. Средний сегмент, где стоимость варьируется от 2,75 до 7 миллионов рублей, включает полноценную развлекательную программу, а также аренду ресторана высокого или среднего класса на 50–70 приглашенных.

Мирошников добавил, что премиум-уровень с бюджетом от 10 миллионов предполагает организацию праздника в лучших заведениях или даже особняках в центре столицы. Также при таком бюджете привлекают звезд и лучших подрядчиков.

Что касается трендов, то в 2026 году пары будут чаще отказываться от помпезного декора и насыщенных концертных программ. В приоритете окажется осознанный подход, сочетающий эстетику и экологичность. Основными чертами современных свадеб станут смешение стилей, творчество и глубокая персонализация каждого элемента торжества, заключил эксперт.

Зимняя экономия

Фото: 123RF/savittree

Что касается этой зимы, то цены на торжество зависят от даты свадьбы, рассказала Москве 24 свадебный организатор Евгения Лейбман.

"Самый дорогой месяц для празднования – декабрь, особенно период после 10-го. В это время стоимость всех услуг (площадок, подрядчиков, артистов) резко возрастает, часто в два-три раза. Это связано с волной корпоративных новогодних мероприятий: многие "звезды" соглашаются работать только на корпоративах по высоким ставкам, а рестораны и площадки пользуются ажиотажем", – предупредила эксперт.

Она добавила, что если цель – сэкономить, то декабрь, особенно его вторая половина, не самый лучший выбор. Гораздо более выгодным периодом является низкий сезон после новогодних праздников – январь и февраль. В это время основная волна корпоративов спадает, площадки становятся более лояльными, а подрядчики предлагают существенные скидки, в итоге цена может упасть в разы. Также есть шанс выгодно приобрести свадебные наряды, поскольку в салонах часто начинаются распродажи.

"Еще сэкономить можно при выборе дня недели. Самые дорогие дни для банкетов – пятница и суббота, их стоимость примерно одинакова, несмотря на то что пятница – рабочий день. Воскресенье считается "полувыходным" и оценивается ниже. Наиболее бюджетный вариант – проведение свадьбы с понедельника по четверг. К примеру, если заказывать ресторан на субботу, это может выйти в 300 тысяч рублей, а если в понедельник – четверг, то 100 тысяч", – предупредила эксперт.

Помимо даты, сэкономить помогает грамотная организация. Один из ключевых советов – провести все события в одном месте. Зимние переезды между локациями (например, из ЗАГСа в ресторан, а затем в парк для фотосессии) требуют аренды транспорта, отнимают время и деньги, а гостям неудобно постоянно переодеваться для фото на холоде. Поэтому идеальный формат – свадьба в городском отеле или ресторане, где церемония, банкет и развлечения проходят под одной крышей.
Евгения Лейбман
свадебный организатор

Она также отметила, что сэкономить можно и на декоре. Для оформления выгоднее выбирать цветы, которые наиболее доступны зимой, например ранункулюсы.

Относительно выбора локаций для проведения торжества: зимой задействуют крытые городские пространства – рестораны, лофты, исторические особняки и отели, которые помогут сделать праздник комфортным, отметила организатор.

Что касается трендов, современным и очень эффектным для зимних свадеб стал стиль "а-ля Рус" – не фольклорный, а стилизованный и современный. В декоре используются массивные украшения и ободки для невесты, платья с мехом или декоративными элементами. Также подают традиционные русские сладости: леденцы на палочке, яблоки в карамели. При этом украшено все может быть в красной гамме.
Евгения Лейбман
свадебный организатор

Помимо этого, тренд предполагает элементы русской природы: фотосессии на фоне заснеженных деревьев, возможно, с участием животных (упряжка с лошадьми, русские борзые). Такой подход позволяет создать красивую, атмосферную и стильную свадьбу, идеально вписанную в зимний контекст, отметила эксперт.

"Важно добавить, что организация требует учета климатических особенностей, которые влияют на многие аспекты. Например, зимой гости едят больше и предпочитают более сытную, "тяжелую" пищу (то же оливье вместо легких летних салатов). Ошибка – планировать летнее меню", – предупредила организатор.

Учитывать нужно и комфорт гостей, необходимо позаботиться о тепле. Это может быть не только комфортная температура в зале, но и дополнительные детали: пледы, возможность оставить верхнюю одежду в удобной гардеробной, горячие напитки при встрече, заключила Лейбман.

Старкина Маргарита

обществоистории

