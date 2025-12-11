Эксперт Лейбман: стиль "а-ля рус" является эффектным для зимних свадеб

Фото: 123RF.com/skripnikolga36

Стиль "а-ля рус" стал трендом для зимних свадеб. Об этом Москве 24 рассказала свадебный организатор Евгения Лейбман.

Она подчеркнула, что в тренде не фольклорный, а именно современный стиль. Невесты выбирают массивные украшения и ободки, платья дополняют мехом и другими декоративными элементами. Гостям в качестве угощений предлагают леденцы на палочке и яблоки в карамели. Чаще всего используется красный декор.

Помимо этого, трендовый стиль предполагает наличие элементов русской природы. Жених и невеста фотографируются на фоне снега с участием животных, например лошадей.

Организатор также рассказала о стоимости зимних свадеб. В частности, в декабре проведение торжества обходится дороже всего, особенно после 10-го числа. Это связано с тем, что площадки и артисты поднимают цены перед Новым годом в связи с корпоративами.

При желании сэкономить Лейбман рекомендовала рассмотреть для проведения свадьбы январь и февраль. Площадки становятся более дешевыми уже с середины января, в том числе предлагают скидки. В это время по сниженной цене можно приобрести и свадебные наряды, так как в салонах начинаются распродажи.

"Еще сэкономить можно при выборе дня недели. Самые дорогие для банкетов – пятница и суббота: их стоимость примерно одинакова, несмотря на то что пятница – рабочий день. Воскресенье считается "полувыходным" и оценивается ниже. Наиболее бюджетный вариант – проведение свадьбы с понедельника по четверг", – сказала она.

Эксперт отметила, что, если заказать ресторан на субботу, придется заплатить около 300 тысяч рублей, а если выбрать будние дни – то 100 тысяч рублей.

Также сэкономить помогает грамотная организация, добавила Лейбман. Например, можно провести церемонию и банкет в одном месте. Эксперт пояснила, что зимой для перемещения между локациями приходится арендовать транспорт.

"Еще один способ сэкономить – это декор. Зимой стоит выбирать сезонные цветы, которые в это время года более доступны. Например, можно обратить внимание на ранункулюсы. Такой выбор позволяет получить необычный декор без заоблачной цены", – отметила организатор.

Кроме того, она обратила внимание, что зимой приходится искать для торжества крытые локации. Если летом многие свадьбы проводят на природе, то в холодное время года такой формат практически невозможен.

Зимние свадьбы также требуют учета климатических особенностей, которые влияют на многие аспекты, добавила Лейбман. Например, не стоит планировать для торжества "летнее" меню, так как из-за холода зимой гости чаще предпочитают более тяжелую пищу. Также для комфорта гостей необходимо позаботиться о создании подходящей температуры в помещении, продумать дополнительные детали – подготовить пледы и согревающие напитки.

Ранее в Москве начался прием заявлений на тематические новогодние бракосочетания. Например, 25 декабря пары смогут пожениться в кинозале ГУМ и в доме Деда Мороза в кинопарке "Москино". Кроме того, заключить брак можно в столичных дворцах бракосочетания 31 декабря, а также с 5 по 11 января 2026 года.

