Стартовал прием заявлений на новогодние церемонии регистрации брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве ЗАГСы открыли прием заявлений на тематические новогодние бракосочетания. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

Пары смогут пожениться в кинозале ГУМ и доме Деда Мороза в кинопарке "Москино" в красивую дату – 25 декабря 2025 года.

"Праздничная атмосфера, красивые декорации и украшенная столица сделают эти церемонии бракосочетания по-настоящему волшебными и незабываемыми", – подчеркнула Уханева.

Отмечается, что пожениться в столичных дворцах бракосочетания можно будет и 31 декабря, а также во время новогодних праздников – с 5 по 11 января. Всего в Москве для торжественных церемоний доступно более 60 локаций, подобрать которые помогает специальный сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что столичные ЗАГСы получили более 2 тысяч заявлений о регистрации брака на красивые даты 2026 года. 530 пар выбрали 26 июня. Также красивыми датами молодожены сочли 6 июня и 8 августа. Желание провести церемонию бракосочетания в эти дни выразили более 430 и 330 заявлений соответственно. Чаще всего пары выбирали для свадьбы июнь.