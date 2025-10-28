Московские ЗАГСы подвели итоги опроса о свадебных трендах 2025 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные ЗАГСы подвели итоги опроса молодоженов о свадебных трендах 2025 года, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В исследовании приняли участие около 900 пар. Согласно результатам, камерные форматы продолжают вытеснять масштабные торжества – только 8% пар хотят пригласить на свадьбу более 100 гостей. Около 33% приглашают до 20 гостей, а 19% проводят этот день вдвоем.

Примерно 40% опрошенных решают следовать только самым важным свадебным традициям, таким как танец отца и дочери, а 17% создают свои собственные.

"Большинство по-прежнему придерживаются классических канонов при выборе платья, костюма и букета. Больше половины невест берут фамилию жениха", – подчеркнула Ракова.

В частности, традиционные белое платье и костюм выбирают более 45% молодоженов, однако 32% предпочитают минимализм и современные наряды без излишеств, и только 13% рассматривают эксклюзивные дизайнерские образы. При этом 54% невест хотят дополнить наряд фатой.

Треть опрошенных, то есть 33%, при выборе букета отдают предпочтение классическим светлым композициям, а 17% приобретают минималистичный букет из одного сорта цветов. Некоторые невесты прибегают к нестандартным решениям, например создают "острые" букеты из перцев чили. 5% опрошенных предпочитают букет из живых цветов с добавлением бисера или иных декоративных элементов.

Праздничную программу на свадьбе готовят примерно 65%, больше трети – приглашают ведущего. Кроме того, 26% для создания атмосферы заказывают живое музыкальное сопровождение, а 26,7% – диджея.

Также модным выбором стали лаконичные одноярусные торты – их выбирают 32% пар, а 12% заказывают десерт-стол. Несмотря на это, классический торт с несколькими ярусами остается самым популярным выбором – такой сделали 33%.

Больше 45% приглашают фотографа и видеографа на все этапы торжества. Также выяснилось, что 50% женихов организовали романтическое предложение, а 18% опрошенных признались, что это было совместное решение.

Примерно 40% определились с выбором обручальных колец в первый же день, а 9% решили сделать их самостоятельно.

Около 14% готовы потратить на празднование более миллиона рублей, 49% укладывается в бюджет до 300 тысяч рублей.

В Москве для проведения торжественных церемоний доступно более 60 площадок, среди которых – усадьбы, рестораны, музеи, станция метро "Маяковская" и многое другое. Определиться поможет сервис "Наша свадьба" на mos.ru. С помощью фильтров можно задавать все необходимые параметры, указать желаемую дату регистрации, количество гостей и прочее.

Подать заявление можно на портале "Госуслуги" или на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей.

Ранее стало известно, что столичные ЗАГСы начали принимать заявления на регистрацию брака в январские праздники 2026 года. С 5 по 11 января в городе будут работать дворцы бракосочетания № 1, 3 и 4, а также Таганский, Кутузовский и Шипиловский, Дворцы бракосочетания в Южном Бутове и Митине. При этом дворцы бракосочетания № 1 и 4 смогут принять пары даже 31 декабря.

