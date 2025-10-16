Столичные ЗАГСы будут регистрировать браки в январские праздники 2026 года

Фото: 123RF/evdoha

Московские ЗАГСы начали принимать заявления на регистрацию брака в январские праздники 2026 года, сообщила ТАСС начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

По ее словам, некоторые молодожены специально ждут открытия слотов на эти дни, чтобы начать год с важного события.

С 5 по 11 января в городе будут работать дворцы бракосочетания № 1, 3 и 4, а также Таганский, Кутузовский и Шипиловский, Дворцы бракосочетания в Южном Бутове и Митине. При этом дворцы бракосочетания № 1 и 4 смогут принять пары даже 31 декабря.

Первые церемонии в следующем году пройдут 5 января в Митинском дворце бракосочетания и во Дворце бракосочетания № 3. В Кутузовском и Шипиловском дворцах бракосочетания молодоженов будут ждать 6 января, а 7-го числа можно будет зарегистрировать брак в Таганском дворце бракосочетания и во Дворце бракосочетания Южное Бутово. Дворцы бракосочетания № 1 и 4 начнут работу в следующем году с 9 января.

В пресс-службе столичного управления ЗАГС уточнили, что в январские праздники дворцы бракосочетания украсят новогодним декором, также установят там елки.

На красивые даты 2026 года уже поступило более 2 тысяч заявлений о регистрации брака. Наиболее популярной датой стало 26 июня – ее выбрали свыше 530 пар. Кроме того, на 6 июня и 8 августа подали 430 и 330 заявлений соответственно.