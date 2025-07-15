15 июля, 12:37Общество
В Москве молодожены получили уникальный номер свидетельства о браке
Фото: телеграм-канал "ЗАГС.Москва"
В Москве молодожены получили уникальный номер свидетельства о бракосочетании, в котором все цифры – семерки. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ЗАГС.
"Семерка – символ удачи, гармонии и счастья", – отметили в сообщении.
Молодожены Юрий и Юлия оформили брак во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Ведомство поздравило супругов и пожелало им счастья, любви, взаимопонимания и долгих лет совместной жизни.
С начала года в столичных дворцах бракосочетания заключили союз уже свыше 14 тысяч пар. Самым популярным стал Дворец бракосочетания № 1, в котором с января было создано порядка трех тысяч семей.
При этом за четыре последних года в городе обновились интерьеры семи учреждений, а также появился еще один Дворец "Южное Бутово".