Москвичи могут оформить единовременную выплату к юбилею свадьбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичи, которые отмечают юбилеи супружеской жизни, могут оформить единовременную выплату в столичных центрах госуслуг "Мои документы". Она доступна для горожан, празднующих 50, 55, 60, 65 и 70 лет брака, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Данная услуга появилась в 2019 году. С того времени ею воспользовались свыше 150 тысяч столичных пар.

Для получения выплаты пары должны быть зарегистрированы по месту жительства и получать пенсию в Москве. Для подачи заявления требуются паспорта, свидетельство о браке и реквизиты банковского счета.

Подать заявление можно не ранее чем за месяц до даты юбилея. Срок обращения после даты неограничен. Пары, которые не получали выплату в предыдущие юбилеи, могут претендовать на нее в том размере, который был установлен на дату юбилея.

Вместе с тем для юбиляров московские дворцы бракосочетания ежегодно проводят торжественные церемонии по повтору дня свадьбы.

Районные центры госуслуг работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские – с 10:00 до 22:00.

Также юбиляры могут отметить торжество в центрах московского долголетия. Там организовывают церемонии, в рамках которых супругов поздравляют с годовщиной, вручают свидетельство о юбилее и памятные подарки.

Ранее ЗАГСы столицы начали принимать заявления на регистрацию брака на борту двухпалубного лайнера во время речного круиза по Москве-реке. Первые церемонии запланированы на 6 августа.

Для новобрачных и их гостей будет организован специальный закрытый рейс. Маршрут будет проходить от причала на Фрунзенской набережной до высотного здания на Котельнической набережной и обратно.

