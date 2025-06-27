Стартовал прием заявлений на регистрацию брака во время круиза по Москве-реке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЗАГСы столицы начали принимать заявления на регистрацию брака на борту двухпалубного лайнера во время речного круиза по Москве-реке. Первые церемонии запланированы на 6 августа, рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, в этом году поступило 36 тысяч заявлений на регистрацию брака в летний период, причем прием на теплые месяцы еще продолжается. Для проведения церемоний московским парам доступны не только дворцы бракосочетания, но и площадки проекта "Новые адреса счастья".

"Особенным спросом пользуются локации, которые доступны для молодоженов только во время теплого сезона, поэтому мы открываем дополнительные площадки, а также проводим торжественные событийные церемонии бракосочетания", – цитирует Уханеву портал мэра и правительства города.

В среду, 6 августа, на борту судна сможет сочетаться браком только одна пара. Для новобрачных и их гостей будет организован специальный закрытый рейс. Маршрут будет проходить от причала на Фрунзенской набережной до высотного здания на Котельнической набережной и обратно. Продолжительность круиза составит два часа.

Перед официальной частью молодоженов и их близких ждет приветственный фуршет. Сама церемония бракосочетания пройдет на открытой палубе, где все присутствующие смогут насладиться летними видами Москвы, а также приятной музыкой.

Чтобы пожениться во время круиза 6 августа, необходимо до 3 июля отправить на электронную почту zags@mos.ru свою историю любви и фотографии.

В сентябре планируется провести еще три подобных круиза. Однако на борту будут не только молодожены, но и обычные пассажиры. Эта возможность будет предоставлена трем парам. Для этого им тоже также необходимо рассказать свою историю, приложив снимки.

На данный момент в Москве существует более 50 мест, где можно провести торжественную церемонию. Среди них – дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны.

Чтобы выбрать подходящее место, можно воспользоваться сервисом "Наша свадьба" на портале mos.ru. Это подробный гид по местам для проведения свадеб в столице.

Сервис позволяет задать параметры поиска: тип площадки, стиль интерьера и другие особенности. Там же можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.

Для молодоженов в столице доступны также 10 дворцов бракосочетания. С начала этого года в них поженились свыше 14 тысяч пар. Самым популярным вновь стал Дворец бракосочетания № 1, в котором с января было создано порядка трех тысяч семей.

На втором и третьем местах расположились Дворец бракосочетания № 4 и Шипиловский дворец бракосочетания. В них было зарегистрировано более 2,7 и 1,9 тысячи браков соответственно.