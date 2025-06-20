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20 июня, 15:25

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Ракова: средний возраст регистрации брака среди москвичей составляет от 23 до 29 лет

Ракова назвала средний возраст регистрации брака среди москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Средний возраст регистрации брака в Москве варьируется от 23 до 29 лет, рассказала в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр уточнила, что у москвичек средний возраст вступления в брак составляет 25 лет. При этом мужчины женятся в столице чуть позже. На момент свадьбы большинству из них около 27 лет.

Между тем с начала этого года в московских дворцах бракосочетания поженились свыше 14 тысяч пар. Всего в Москве для молодоженов доступно 10 дворцов бракосочетания. Самым популярным стал Дворец бракосочетания № 1, в котором с января было создано порядка трех тысяч семей.

На втором и третьем местах расположились Дворец бракосочетания № 4 и Шипиловский дворец бракосочетания. В них было зарегистрировано более 2,7 и 1,9 тысячи браков соответственно.

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