В свадебный проект "Новые адреса счастья" вошли площадки "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

В столице началась регистрация браков на пяти площадках фестиваля "Лето в Москве", рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Каждый раз, открывая новую площадку для выездной регистрации брака, мы получаем большой отклик от столичных пар, а заявления начинают приходить в первый же день анонса", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Например, в 2025 году красивым началом свадебного сезона стали регистрации в свадебном шатре в Екатерининском парке, на которых присутствовали знаменитости, напомнила она.

Решение проводить соответствующие церемонии на самых красивых площадках "Лета в Москве" было принято в качестве подарка, уточнила Уханева. Первые две церемонии на них уже прошли 25 июня на Манежной площади.

Помимо этого, молодоженам также доступны локации на Болотной и Тверской площадях, а также на Тверском и Страстном бульварах, добавила она.

Первые свадебные торжества на Манежной площади проходили на фоне Красной площади. Сама площадка была украшена цветущими декорациями. Причем для молодоженов и их гостей выделили отдельную зону, где можно было наслаждаться красотой в уединении.

На Болотной площади церемонии будут проходить в павильоне, который будет похож на оранжерею. Фасад здания украсят живыми цветами, а внутри устроят водопад.

Локацию на Тверском бульваре оборудуют ротондами с зеленью, а на Тверской площади – оранжерейными конструкциями с большим количеством живых растений.

В свою очередь, на Страстном бульваре свадьбы будут проходить на площадке, которую украсят расписанными вручную лавками, клумбами и фонарями в уникальном стиле.

Чтобы зарегистрировать брак на указанных площадках, необходимо подать заявление онлайн через портал "Госуслуги" или mos.ru. Также это можно сделать лично в дворцах бракосочетания. Стоимость государственной пошлины составляет 350 рублей.

Всего в Москве для молодоженов доступно 10 дворцов бракосочетания. С начала этого года в них поженились свыше 14 тысяч пар. Самым популярным вновь стал Дворец бракосочетания № 1, в котором с января было создано порядка трех тысяч семей.

На втором и третьем местах расположились Дворец бракосочетания № 4 и Шипиловский дворец бракосочетания. В них было зарегистрировано более 2,7 и 1,9 тысячи браков соответственно.

