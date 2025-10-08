Более 2 тыс заявлений получили столичные загсы на красивые даты 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 2 тысяч заявлений о регистрации брака поступило в столичные загсы на красивые даты 2026 года, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В настоящее время продолжается активная работа по приему заявлений о заключении брака на следующий год. В частности, в четвертом квартале 2025-го откроется регистрация и на площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья".

"Спрос на красивые даты для свадеб среди столичных молодоженов не падает. На текущий момент мы получили более 2 тысяч заявлений именно на такие даты, что составляет 30% от общего числа", – цитирует Уханеву Агентство "Москва".

Она добавила, что наиболее популярной датой стало 26 июня. Ее выбрали уже более 530 пар. Красивыми датами также считают 6 июня и 8 августа. Желание провести церемонию бракосочетания в эти дни выразили более 430 и 330 заявлений соответственно.

При этом больше всего заявлений в этом году поступило на июнь, уточнила Уханева, поскольку 6 из 10 самых популярных дат приходятся именно на этот месяц.

"Например, 20 июня выбрали свыше 280 пар, 27 июня – 190 пар, 16 июня – 169 пар, а 5 июня – более 150 пар", – уточнила Уханева.

Для проведения свадебных церемоний в Москве доступно более 60 площадок, включая дворцы бракосочетания, музеи, станцию метро "Маяковская", усадьбы и рестораны. Выбрать подходящее место можно с помощью сервиса "Наша свадьба", а подать заявления – через порталы госуслуг или mos.ru, а также во дворцах бракосочетания. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей.

В конце сентября самой взрослой невестой в Москве стала женщина, которая вышла замуж в возрасте 91 года, а самым взрослым женихом – 96-летний мужчина. При этом общее число браков, зарегистрированных в 60 лет и более, в этом году оказалось небольшим. В частности, в среднем в таком возрасте выходят замуж 2% невест, а соединяют себя узами брака 3,5% женихов.

Осенью 2025 года брак планируют зарегистрировать более 19 тысяч пар. Многие сыграли свадьбу в сентябре. Самой популярной датой стало 25 сентября. Ее выбрали свыше 900 молодоженов.